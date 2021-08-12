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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اضطراب الشخصية النرجسية؟ تعرف على الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الشخصية النرجسية تعد من أصعب أنواع الشخصيات في التعامل، فهذا النوع من الشخصيات يكون مصابا باضطراب، فهو يميل للشعور بأنه أهم شخص، ويرغب في الاهتمام والتقدير المبالغ فيه طوال الوقت، فهم لديهم شعور مبالغ فيه بالأهمية، والأنانية.
ومن خلال سلسلة "س و ج" التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، سنتعرف على أعراض وأسباب ونصائح وعلاج الشخصية النرجسية، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
ما هي أعراض اضطراب الشخصية النرجسية؟
- شعور شديد بأهمية الذات.
- يكون هذا النوع من الشخصيات بحاجة لاهتمام من قبل الآخرين وإعجابهم.
- هذه الشخصية أنانية لذا فهي لا تتعاطف مع الآخرين، ولا تتعاطف معهم.
- يتسبب هذا الاضطراب فى حدوث مشكلات في جميع مجالات حياة الشخص سواء كانت الحياة العملية أو المشكلات المالية.
الشخصية النرجسية
ما هى أسباب الإصابة باضطراب الشخصية النرجسية؟
- صدمات خلال مرحلة الطفولة.
- قد يكون وراثة في العائلة.
- كثرة المشاكل العائلية قد تكون سببا فى الإصابة.
الشخصية النرجسية
ما هي النصائح الطبية لتجنب اضطراب الشخصية النرجسية؟
عند ظهور الأعراض السابق ذكرها عند الشخص يجب ذهابه لطبيب تعديل سلوكيات للحد من تفاقم المشكلة في الكبر.
الشخصية النرجسية
ما هو علاج اضطراب الشخصية النرجسية؟
يمكن علاج اضطراب الشخصية النرجسية، عن طريق الذهاب لمتخصص فى الإرشاد الأسري والعلاج النفسي طويل الأمد، وفي بعض الأحيان يحتاج مريض الاضطراب الشخصية النرجسية لبعض تناول الأدوية النفسية التي تساعد في مراحل العلاج.