شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اضطراب الشخصية النرجسية؟ تعرف على الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصية النرجسية تعد من أصعب أنواع الشخصيات في التعامل، فهذا النوع من الشخصيات يكون مصابا باضطراب، فهو يميل للشعور بأنه أهم شخص، ويرغب في الاهتمام والتقدير المبالغ فيه طوال الوقت، فهم لديهم شعور مبالغ فيه بالأهمية، والأنانية.

ومن خلال سلسلة "س و ج" التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، سنتعرف على أعراض وأسباب ونصائح وعلاج الشخصية النرجسية، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- شعور شديد بأهمية الذات.

- يكون هذا النوع من الشخصيات بحاجة لاهتمام من قبل الآخرين وإعجابهم.

- هذه الشخصية أنانية لذا فهي لا تتعاطف مع الآخرين، ولا تتعاطف معهم.

- يتسبب هذا الاضطراب فى حدوث مشكلات في جميع مجالات حياة الشخص سواء كانت الحياة العملية أو المشكلات المالية.



الشخصية النرجسية