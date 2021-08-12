أكثر 6 أطعمة صحية لمن فوق سن الخمسين.. ما هي؟

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

إذا كنت في الخمسينيات من العمر، فيجب عليك الاهتمام بنظامك الغذائي.



وتعد هذه الأطعمة غنية بالمغذيات لتحسين صحتك.

البيض

شكل ممتاز من البروتين الحيواني. كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى. على سبيل المثال، يحتوي بياض البيض على 60٪ من البروتين الحيواني عالي الجودة، ويحتوي صفار البيض على باقي العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الكبد

من أكثر الأطعمة الصحية والطبيعية التي تحتوي على عناصر غذائية. يحتوي على أعلى كثافة لـ"فيتامين أ" مقارنة بأي طعام آخر. الكبد غني بحمض الفوليك والحديد و"فيتامين ب" وكذلك النحاس. حصة واحدة تكفي لتلبية احتياجاتك اليومية لجميع هذه المكونات. يحمي الكبد من أمراض العيون والتهاب المفاصل وحتى الخرف.

لحم الخروف و الدجاج، المأكولات البحرية

البروتينات الغذائية هي اللبنات الأساسية لجسمنا. والبروتينات الحيوانية هي أكثر أشكال البروتين التي يسهل هضمها. لحم الدجاج غني بـ"فيتامين K2"، ويحتوي جلد الدجاج على الكولاجين المفيد للجسم. يحتوي لحم الضأن على مواد تساعد على حرق المزيد من الدهون، بما في ذلك حمض دهني. المأكولات البحرية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق غنية أيضًا بأحماض "أوميغا 3" الدهنية، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

مرق العظام

تنبع فوائد تناول مرق العظام بشكل يومي من محتواها الغني بالعناصر الغذائية مثل الكولاجين والجليسين والجيلاتين والجلوتامين والبرولين والأرجينين. الكولاجين مفيد للبشرة، والجيلاتين يساعد العظام على العمل بسلاسة دون احتكاك، ويساعد الجلوتامين في بناء العضلات، ويعمل الجليسين كمضاد للاكتئاب ويعزز الحالة المزاجية. مرق العظام مفيد لاضطرابات النوم.

زيت الزبدة

السمن مفيد للصحة والجلد والشعر. تظهر العديد من الدراسات أن الزيوت النباتية غير المكررة، بما في ذلك الكانولا، والفول السوداني، وفول الصويا، والخردل، والسمسم، والقطن، والنخيل، والذرة، وما إلى ذلك، لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

الفواكه

إدراج الفواكه الموسمية في نظامنا الغذائي اليومي يوفر للجسم عددًا من الفوائد. وهي مصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولعشاق الحلويات فهي أيضًا حلوى مثالية.