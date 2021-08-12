شكرا لقرائتكم خبر عن كنز غذائي لا تتركه.. ما لا تعرفه عن التين المجفف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

يعد التين المجفف كنزاً غذائياً غنياً بالعناصر الغذائية الهامة للصحة. وبينما قد لا يحتمل التين الطازج أكثر من أسبوعين قبل أن يفسد إلا أن التين المجفف متوافر على مدار السنة، وعمره يكون أطول من التين الطازج.



وتشير العديد من الدراسات إلى أن للتين خصائص عديد مهمة للصحة، منها أنه مضاد للالتهاب، ومضاد للأكسدة، ويخفض من مستوى الدهون، ويحمي الخلايا ما قد يكون له دور في الوقاية من السرطان، وفق ما ذكر موقع «ويب طب».

وهنا أهم فوائد التين المجفف للصحة:

السيطرة على ضغط الدم

نظراً لاحتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإن من فوائد التين المجفف أنه قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، إذ يساعد البوتاسيوم الموجود في التين المجفف على الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، خاصةً في حال تناول كمية عالية من الصوديوم.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من الألياف، إضافة إلى احتوائه على مواد غذائية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يكون له دور في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

الحفاظ على كثافة العظام

يحتوي التين المجفف على كمية جيدة من العناصر التي تساعد بشكل كبير على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، ومنها: البوتاسوم، والكالسيوم.

مع التقدم في العمر يبدأ الجسم بأخذ نسبة من العناصر التي يحتاج إليها من العظام، الأمر الذي يقلل من قوة وكثافة العظام، ما قد يتسبب في ألم المفاصل وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

ولكن تناول بعض الأطعمة، مثل: التين المجفف قد يساعد على إبطاء وتيرة العمليات المذكورة، مما يحافظ على العظام صحية وقوية ولفترة أطول.

مصدر جيد للحديد

يحتاج الجسم الحديد لنقل الأكسجين في مجرى الدم بكفاءة إلى كافة أنحاء الجسم، ومع نقص الحديد في الجسم تنخفض كميات الأكسجين التي تصل الجسم، ما يجعل الشخص يشعر بالتعب وأعراض أخرى مزعجة.

من فوائد التين المجفف أنه يساعد على إمداد الجسم بنسبة جيدة من حاجتك اليومية من الحديد، إذ يحتوي كل نصف كوب من التين المجفف على 1.5 ميليغرام من الحديد.

مفيد لمرضى السكري

إن محتوى التين المجفف من الألياف يجعله من الأطعمة الجيدة لتنظيم عمليات إطلاق الغلوكوز والأنسولين في الجسم، إضافة إلى ملاحظة وجود خصائص في التين تعمل على تقليل مستوى الغلوكوز في الدم، والحفاظ على صحة الكبد.

بسبب تركيز السكريات العالي في التين المجفف يجب مراعاة عدم تناوله بكميات كبيرة من قبل مرضى السكري بشكل خاص.

السيطرة على الكوليسترول

وجدت عدة دراسات أن الكمية الكبيرة من الألياف التي يحتوي عليها التين المجفف تساعد على التقليل من نسب الكوليسترول المتراكم في الأوعية الدموية، وبالتالي فإن تناول التين المجفف بشكل منتظم في حميتك الغذائية قد يساعد على الحماية من أمراض القلب وتراكم الدهون في الأوعية الدموية.

الوقاية من الأمراض المزمنة

من فوائد التين المجفف أن يساعد على تزويد الجسم بالمعادن والفيتامينات الهامة، والتي قد يتسبب نقصها في حدوث التهابات وأمراض مزمنة في الجسم، وبالتالي قد يساعد في الوقاية من هذه الأمراض.

العناية بالبشرة وتحسين مظهرها

يحتوي التين المجفف على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين هـ، وفيتامين أ وهي عناصر غذائية هامة.

حيث أنها قد تساعد على منح البشرة مظهرًا رائعًا وتحسن من مرونة البشرة، وتعمل كمضادات أكسدة تقي من التأثير السلبي للشوارد الحرة، وتقلل بالتالي من فرص ظهور علامات تقدم السن، مثل التجاعيد.

كما أن محتوى التين المجفف العالي من مضادات الأكسدة يجعله عامل هام يساعد على الحماية من أمراض تتسبب بها الجذور الحرة، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض القلب.

العناصر الغذائية

يحتوي التين المجفف على سعرات حرارية أعلى من التين الطازج إضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الهامة، حيث يكون بعضها بتراكيز أعلى من التين الطازج.

ومن أهم هذه العناصر الغذائية ما يأتي:

• الكربوهيدرات ومنها السكريات.

• الألياف.

• الفيتامينات والمعادن وتشمل الكالسيوم، وفيتامين ك، وفيتامين أ، والبوتاسيوم، الحديد، والمغنيسيوم.