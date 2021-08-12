صحة ورشاقة

موريتانيا تعيد تفعيل مركز الإبلاغ عن المشتبه في إصابتهم بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ليل الأربعاء/ الخميس أنها قررت بدءا من اليوم الخميس إعادة تفعيل مركز الاتصال الخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس .

 

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في إيجاز أن وزير الصحة سيدي ولد الزحاف اتخذ قرارا خلال اجتماع عقده بالوزارة يقضي بإعادة تنظيم وتفعيل مركز الاتصال الخاص بالمكالمات الاستعجالية للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، والذي أغلق بعد تجاوز الموجة الثانية من جائحة كورونا منذ أشهر وتوقف عن العمل.

 

ويأتي تفعيل المركز بسبب ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات بكورونا في البلاد على خلفية تفشي سلالة دلتا المتحورة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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