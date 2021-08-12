شكرا لقرائتكم خبر عن الفراولة دليلك لبشرة نضرة وعلاج فعال لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز الفراولة بالعديد من الفوائد الصحية، فهذا القلب الأحمر النابض بالحياة يمكن أن يفعل أي شيء من تحسين ضغط الدم إلى إنقاص الوزن ودعم صحة العين، فالفراولة تحتوى على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا للقيام بمهامه ووفقا لما نشره موقع " eatthis"، سوف نتعرف في السطور القادمة على مفتاح السر لبشرة نضرة وصحة أفضل .

خمس حبات فراولة كبيرة تحتوي على ما يقرب من 100٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين C لصنع الكولاجين الذي يساعد على الحفاظ على البشرة ناعمة ونضرة، بالإضافة إلى مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة) التى تساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة والالتهابات، مما يساعد البشرة على أن تبدو أكثر إشراقًا وشبابًا وتساعد على تهدئة حب ​​الشباب.

2 - يخفض ​​ضغط الدم :

الفراولة مصدر جيد للبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة الآثار السلبية للصوديوم، تحتوي الفراولة أيضًا على نوع من الفلافونويد يسمى الأنثوسيانين، والذي تم العثور عليه للمساعدة في خفض ضغط الدم، فقد وجد بحث في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول كوب من الفراولة فقط كل أسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

3 - يقلل من خطرالإصابة بالسرطان:

الفراولة مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع الجذور الحرة من التسبب في تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وقد ثبت أن حمض Ellagic ، أحد مضادات الأكسدة القوية في الفراولة، يبطء من نمو الخلايا السرطانية.

4 - الحفاظ على صحة العين

الفراولة غنية بفيتامين سي الذي يساعد على الحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر ويحافظ على الأوعية الدموية والأنسجة حول عينيك، كما تساعد المغذيات النباتية وحمض الفوليك في الفراولة على محاربة إعتام عدسة العين.

5- إنقاص الوزن:

تساعدك الفراولة على إنقاص وزنك، خاصةً إذا كنت تتناولها بدلاً من الحلوى أو البسكويت، فكل كوب من الفراولة يحتوى على ثلاثة جرامات من الألياف و50 سعرًا حراريًا فقط، وسوف تساعد الألياف في استقرار نسبة السكر في الدم والتحكم في الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وتجنب الوجبات الخفيفة والحلويات الأخرى التي تحتوي على نسبة أعلى بكثير من السعرات الحرارية والدهون والسكر وقليلة الألياف والتي تساهم في زيادة الوزن .