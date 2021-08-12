شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة غنية بفيتامين (أ) لتعزيز المناعة ومكافحة العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أنه من المهم تناول نظام غذائي يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية من أجل نظام مناعي قوي، إلا أن هناك فيتامين رئيسي قد يساعد في تحسين صحتك ومناعتك بشكل أساسي وهو فيتامين أ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورًا في المساعدة في تنظيم جهاز المناعة ووظيفة المناعة، في هذا التقرير نتعرف على أهم 6 أطعمة تحتوى على فيتامين أ، بحسب موقع "wellandgood".

جهاز المناعة يساعد أجسامنا على مكافحة العدوى، والذوبان في الدهون يعني أن أجسامنا تخزنها في الأنسجة الدهنية، لذا فهي متوفرة لفترة أطول من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين سي.

هناك نوعان رئيسيان من فيتامين (أ) يمكنك الحصول عليهما من خلال نظامك الغذائي:

-فيتامين أ المشكل مسبقًا (أو فيتامين أ 1) ، والذي يوجد عادةً في المنتجات الحيوانية أو الأطعمة المدعمة.

-بروفيتامين أ وهو الكاروتينات ، الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه ذات الألوان الزاهية والخضار.

أهم 6 أطعمة تحتوي على فيتامين أ

1. البطاطا الحلوة

توفر حبة بطاطا واحدة كاملة الحجم مخبوزة - مع القشر - أكثر من 150 % من القيمة اليومية لفيتامين أ ويمكن تقطيعها إلى مكعبات وتحميصها في الفرن.

2. السبانخ

يمكن إضافة السبانخ إلى العجة والحساء والسلطات والعصائر كإضافة سهلة تساعدك على تلبية الكمية الموصى بها من فيتامين أ يوميًا، حيث إن نصف كوب من السبانخ المجمدة يوفر حوالي 60 % من القيمة اليومية الموصى بها.

3. الجزر

يشتهر الجزر بأنه مفيد لصحة عينيك، وذلك لأنه مليء بالبيتا كاروتين، يلعب فيتامين أ دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الرؤية إنه أحد مكونات البروتين الموجود في أعيننا ويمتص الضوء، لذا فإن فيتامين أ يساعد في دعم الخلايا في أعيننا، فضلاً عن تقليل احتمالية حدوث مشكلات متعلقة بالعين.

نصف كوب من الجزر النيء يمنحك حوالي 50% من القيمة اليومية لفيتامين أ.

4. الكبدة

شريحة واحدة من كبد البقر تحتوي على 6421 ميكروجرام من فيتامين A1، وهو ما يمثل 713 % من القيمة اليومية.

5. قرع العسل

كوب من القرع المطبوخ ملئ ب 1144 ميكروجرام أو 127 % من القيمة اليومية الموصى بها، تحتوي هذه الخضراوات أيضًا على الألياف الصحية للقلب وفيتامين ج وفيتامين ب 6.

6. الكرنب الأخضر

يحتوى كوب واحد من الكرنب على 722 ميكروجرام ، وهو ما يمثل 80 % من المدخول اليومي الموصى به. يعتبر الكرنب أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين C والكالسيوم وفيتامين K ومصدر جيد للحديد وفيتامين B6 والمغنيسيوم كما أنه يحتوي على الثيامين والنياسين وحمض البانتوثنيك والكولين.