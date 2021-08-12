شكرا لقرائتكم خبر عن مشى وخضراوات وشوكولاتة داكنة.. طرق طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التى تشكل خطورة على الصحة حال إهمالها، وهذا المرض يطلق عليه القاتل الصامت، وفي حالة عدم مصاحبة هذا المرض فأنت تعرض صحة القلب والمخ للخطر، ولذا يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم التعرف على بعض النصائح الطبيعية للحد من ارتفاع نسبته في الدم، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday"، منها:

- المشي وممارسة الرياضة

المشي وممارسة الرياضة من أفضل الأشياء لخفض ضغط الدم المرتفع، لأن القلب بسبب ممارسة الرياضة يضخ الدم بشكل أقوى ويقلل الضغط في الشرايين، ولذا ينصح بالمشي لمدة 30 دقيقة فقط يوميا للحد من ارتفاع ضغط الدم.

- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالملح

استهلاك الملح يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولذا ينصح بالتقليل من تناول مثل هذه الأطعمة، لأنها تعرض صحة القلب للخطر، وأيضا تزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

- تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم يعد من المعادن المهمة للجسم، فهو يساعد على التخلص من الأملاح، ويقلل من الضغط على الأوعية الدموية، ولذا ينصح بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان والتونة والمكسرات، للحد من ارتفاع ضغط الدم.

- التقليل من تناول الكافيين

هناك بعض مرضى ارتفاع ضغط الدم، يتأثرون نسبة الضغط لديهم عند الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، والبعض الآخر لا يتأثر، ولذا عليك قياس نسبته يوميا قبل وبعد تناول فنجان من القهوة للتعرف على طبيعة جسمك.

- تناول الشوكولاتة الداكنة

عند قياس ضغط الدم والتأكد من ارتفاعه يمكنك تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، فهي تعمل على تنظيم نسبته لأنها غنية بمركبات الفلافونويد ، وهي مركبات نباتية تتسبب في تمدد الأوعية الدموية، وتعمل على خفض ضغط الدم.