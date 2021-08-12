شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى النظام الغذائى النباتى القلب ويساعد فى إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبع البعض نظام غذائى نباتى ، حيث يميلون لتناول الخضراوات والفواكه، على حساب اللحوم، ومن المعروف أن كل نوع من الأطعمة له العديد من الفوائد الصحية الهامة للشخص، فما هى فوائد النظام الغذائى النباتى؟ التقرير المنشور خلال موقع " medicalnewstoday " أوضح أن النظام الغذائي الخالي من المنتجات الحيوانية يحتاج للتخطيط الجيد لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للشخص، أي إمداد النباتيين بالأطعمة التي تعطي الجسم كل ما يحتاجه من عناصر، حتي لا ينتج عنه أي مشاكل صحية.

وأكد التقرير، أن الأشخاص النباتيين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، والسرطان بأنواعه المختلفة، ووهو يساعد فى تنظيم نسبة السكر والكوليسترول، كما أن النظام النباتي يساعد في التخلص من الوزن الزائد، لأن هؤلاء الأشخاص يتناولون كميات قليلة من الأطعمة ذات الدهون المرتفعة.

وقدم التقرير، دراسة نشرت في سنة 2014 ، وخضع لها 1475 شخصا، ووجدت أن الأشخاص النباتيين يستهلكون أطعمة غير غنية بالدهون المشبعة، وقليلة السعرات الحرارية، ويعتمدون على الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين ب، ولذا فهم يتمتعون بصحة جيدة لحصولهم على العديد من العناصر الغذائية.

كما ذكرت أكاديمية التغذية خلال دراسة أقيمت بها في عام 2016 وأثبتت أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا هم أقل عرضة للإصابة بأمراض مختلفة ، ومنها أمراض القلب، والسرطان، والسكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة.

وكشفت دراسة في عام 2017 خضع لها أكثر من 70 ألف امرأة يتبعن نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة النباتية، أن لديهن مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب التاجية .

وأشار التقرير، أن اتباع النظام الغذائي النباتي يعد من الحيل الجيدة للتخلص من الوزن الزائد، فهو نظام قليل السعرات الحرارية، وأيضا تناول الخضراوات يعد من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحة القلب، وتنظيم نسبة الكولسترول في الدم والحد من ارتفاعه.