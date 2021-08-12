شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بالالتهابات وأبرز الأضرار.. إنقاص الوزن أول طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب هو ردة فعل يصدرها الجهاز المناعى في الجسم ضدّ كلّ اعتداء خارجي تشمل "جرثومة، بكتيريا، فيروس، جسم غريب"، ويمكن تعريفه بأنه سلسلة من التفاعلات النسيجية الدفاعية التي يقوم بها الجهاز ضد المؤثرات المهاجمة والتي تقود إلى حدوث تغيرات في الأنسجة والأوعية الدموية، ولكن إذا أصبحت الالتهابات مزمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، ووفقا لما نشره موقع " eatthis " هناك طريقة مؤكدة لتقليل الالتهاب.

1-ما هو الالتهاب؟

الالتهاب هو رد فعل الجسم الطبيعي للإصابة أو العدوى، فعلى سبيل المثال، عندما تقطع إصبعك يرسل جهاز المناعة خلايا الدم البيضاء إلى المنطقة المصابة، لإطلاق مواد واقية لبدء عملية الشفاء، بمجرد اكتمال ذلك ينحسر الالتهاب.

2-اضرار الالتهاب:

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى قيام جهاز المناعة بمهاجمة الأنسجة والأعضاء السليمة في جسمك، عند ترك الالتهاب لفترات طويلة دون علاج، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي.

3-أسباب الالتهاب:

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النظام الغذائي: الإفراط بتناول الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف والحبوب المكررة والدهون المشبعة والمتحولة وأحماض أوميجا 6 الدهنية يؤدى إلى زيادة الالتهابالتدخين: تسبب السموم الموجودة في التبغ التهابًا واسع النطاق في جميع أنحاء الجسمالإجهاد وقلة النوم:الأشخاص الذين لديهم جداول نوم غير منتظمة هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب، كما أن الإجهاد المزمن يضر بصحة القلب والجهاز المناعي.

4 -الطريقة الأولى لتقليل الالتهاب:

أكدت دراسة أجريت عام 2018، أن الطريقة الأكثر فعالية لتقليل الالتهاب هو إنقاص الوزن، كما أن تقليل السعرات الحرارية اليومية له تأثير مضاد للالتهابات، بغض النظر عن النظام الغذائي الذي تتبعه.

أفضل الطرق لخسارة الوزن:

أفضل طريقة لفقدان الوزن هو تقليل عدد السعرات الحرارية، عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية، فالنظام الغذائي الجيد سيركز على الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والألياف والمكسرات وأحماض أوميجا 3 الدهنية (الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون)، وتجنب الأطعمة المصنعة والسكر المضاف والدهون المشبعة والمتحولة والكربوهيدرات البسيطة .

توصي جمعية القلب الأمريكية وجمعية السرطان الأمريكية بالحصول على 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة كل أسبوع تشمل المشي السريع أو ركوب الدراجات الهوائية أو الرقص أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية وتشمل الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات السريع.