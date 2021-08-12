صحة ورشاقة

إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا.. وزوجها: ادعولها

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عادت حالات للظهور بقوة في الوسط الفني المصري، فبعد أيام من إعلان الفنان أحمد فتحي عن إصابته، طال الوباء الفنانة المصرية بشرى.

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فقد أعلن زوجها رجل الأعمال المصري سالم هيكل عن الأمر عبر حسابه على فيسبوك، مطالبا الجميع بالدعاء لها.

فيما لم يعلن الزوج عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أو عن أية تفاصيل حول بروتوكول العلاج الذي تتبعه في هذه الفترة، وإنما اكتفى بطلب الدعاء وتحذير الأصدقاء من الموجة الجديدة.

إلى ذلك، تأتي إصابة بشرى بعد حالة من النشاط الفني الذي تعيشه، حيث انتهت مؤخرا من تصوير أغنية على طريق الفيديو كليب، كما أنها تقوم ببطولة فيلم سينمائي جديد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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