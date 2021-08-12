شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة البطاطس لنظامك الغذائي تعزز التغذية الصحية.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن المراهقين الذين يأكلون البطاطس يتمتعون بنظام غذائي ذي جودة أفضل، حيث إن البطاطس تحتوي على تركيبة كثيفة من العناصر الغذائية، مما يساعد في تعويض فقدان العناصر الغذائية في النظام الغذائي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأشارت الدراسة، التى أجريت بين المراهقين من سن 9 إلى 18 عامًا، إلى أن تناول البطاطس يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لتحسين تناول العناصر الغذائية الرئيسية بشكل متواضع.



البطاطس

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nutrients، أن تناول البطاطس بأي شكل من الأشكال (مخبوزة، مسلوقة، مهروسة ومقلية) كان مرتبطًا بتناول كميات أكبر من العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف الغذائية والبوتاسيوم- وهما عنصران مغذيان وأساسيان، مقارنة بعدم تناول البطاطس.

قال فيكتور فولجوني، الحاصل على درجة الدكتوراه والمؤلف المشارك في الدراسة: "البطاطس نبات كثيف المغذيات يوفر مغذيات مهمة، لا تستهلك بشكل كبير للوجبات الغذائية للمراهقين".

وأضاف فولجوني أنه نظرًا لشعبية البطاطس- أفاد أكثر من نصف (56 %) ممن شملهم الاستطلاع أنهم تناولوا شكلاً من أشكال البطاطس- هناك فرص للاستفادة من هذه النتائج لتسهيل العثور على البطاطس وطهيها والاستمتاع بها كجزء من نمط غذائي صحي".



فوائد البطاطس

جمع الباحثون المعلومات الغذائية من 16،633 من المشاركين في المسح الوطني الأمريكى لفحص الصحة والتغذية.

استخدمت هذه الدراسة مؤشر الأكل الصحي 2015 (HEI) ، وهو مقياس تم التحقق من صحته لجودة النظام الغذائي، لتحديد مدى التزام الأنظمة الغذائية للمشاركين بالإرشادات الغذائية 2015-2020 للأمريكيين.

وأشار فولجوني إلى أن "النتائج التي توصلنا إليها تظهر أن البطاطس تلعب دورًا مهمًا في مساعدة المراهقين على تلبية التوصيات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين بشكل أفضل".

وأضاف فولجوني: "هذا هدف مهم لأنه، وفقًا لخدمة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، يحصل الأطفال والمراهقون على أقل درجات مؤشر الأكل الصحى بين أي فئة عمرية في الولايات المتحدة ".