شكرا لقرائتكم خبر عن الماء المضاف إليه الفواكه والخضراوات مفيد لصحتك.. تجنب السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء هو أهم المشروبات الذي ينصح بتناول كميات كبيرة منها، فالعديد من الأطباء والدراسات تؤكد على تناول 2 لتر من الماء يوميًا على الأقل للحفاظ على نسبة السوائل طبيعية داخل الجسم، والحد من الإصابة بالجفاف، حيث إن نقص نسبة الماء في الجسم يسبب الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.

وخلال السطور القادمة سنتعرف علي أهم العناصر الغذائية المتوفرة في الماء، وخاصة الماء المضاف إليه بعض النكهات المعروف باسم "الديتوكس"، وذلك وفقا لموقع "menshealth".

أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص لا يفضلون مذاق الماء، ولذا يسعون لتناوله عن طريق إضافة بعض النكهات المختلفة والهدف هو الحصول على فوائد الماء، لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات هامة للجسم.

كما أشار التقرير إلى أن الماء المضاف إليها حبوب اللقاح والفواكه والخضراوات تحتوي علي عنصر الزنك الهام لجسم الإنسان، حيث إنه يقلل فرص الإصابة بمشاكل صحية في المخ والعظام، وأيضا فيتامين "ب"، الذي يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمشاكل في أعصاب الجسم.

أكد الدكتور " Dezi Abeyta"، أن تناول الماء المضاف إليه النكهات المختلفة، يكون صحيًا بشكل ملحوظ، والسبب هو إضافة الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر المفيدة والهامة لصحة الجسم، ومنها مضادات الأكسدة التي تساهم في تجديد خلايا الجسم، والحد من الإصابة بالسرطان.

وأيضا تحتوي علي بعض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ومنها فيتامين سي و ب، ومن فوائدهم تقوية الجهاز المناعي وتجديد خلايا الجسم وتنشيط الدورة الدموية، وأيضا تقوية أعصاب الجسم.

وأخيرًا، قدم التقرير نصيحة هامة للأشخاص الذين يتناولون الماء المضاف إليه النكهات، وهي تجنب تناول الماء بالنكهات الغنية بالسكريات، لأنها تتسبب في التعرض للمشاكل الصحية نتيجة لارتفاع نسبة السكر بها، كما أنها تقلل القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم في الأساس.

ومن المتعارف عليه، أن تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات تتسبب في تقليل كفاءة الجهاز المناعي، وأيضا زيادة فرص الإصابة بمرض السكر.