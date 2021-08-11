شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لإنقاص الوزن بدون دايت.. متحرمش نفسك وركز على الأطعمة النباتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن من أهم الأهداف الصحية التي يسعى إليها الكثيرون، ولكن بعض الأشخاص لا يحبون الالتزام بنظام ريجيم لفترة من الوقت، لذا يمكن لهؤلاء اتباع أفضل 6 نصائح لإنقاص الوزن بدون دايت، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

6 نصائح لإنقاص الوزن بدون دايتتحكم في جوعك

مهما كان النظام الغذائي الذي تختاره لا تستسلم لشعورك بالجوع الشديد، والجوع هو استجابة طبيعية لتقليل السعرات الحرارية، عندما تأكل أقل، تفرز الخلايا الدهنية المزيد من هرمونات الجوع، مما يزيد من شهيتك، لذا فإن خطط الوجبات الغنية بالبروتين والألياف هي الأفضل للتحكم في الجوع والشهية.

استبدل الكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض أو الكعك على الإفطار بأطعمة غنية بالبروتين والألياف مثل البيض أو الزبادي اليوناني الممزوج ببذور الشيا والتوت. ستجد أنك سوف تصبح أكثر شبعًا لفترة أطول.

لا تأكل الكربوهيدرات إلا إذا كانت ملحقة بالألياف

هذا يقلل من السكريات والدقيق الأبيض (المعجنات ، والخبز الأبيض ، والحلوى ، والعصير ، وما إلى ذلك) في نظامك الغذائي، ويساعدك على اختيار الكربوهيدرات التي تدعم شهيتك واحتياجاتك الغذائية بشكل أفضل، وكلما زادت الألياف في نظامك الغذائي، كان ذلك أفضل.

تساعد الألياف على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وسرطان القولون والمستقيم وأمراض القلب.

عندما تكون مصابًا بمرض السكري، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات (مثل الخبز والمكرونة والأرز والحلويات والمشروبات السكرية والعصير) مهم أيضًا لأنك ستحتاج إلى كمية أقل من الأنسولين ويمكن أن يساعد ذلك في منع الجوع وتخزين الدهون وزيادة الوزن.

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف البقوليات (الفاصوليا المجففة والعدس) والخضراوات (الكرنب والبروكلي والسبانخ والبطاطا الحلوة) والفواكه (التفاح والتوت والبرتقال والكمثرى).

ركز على السلوكيات الصحية وليس الرقم الموجود على الميزان

من السهل أن تصاب بالإحباط عندما تنظر إلى وزنك فقط، ركز بدلاً من ذلك على اتخاذ خيارات طعام جيدة ، وتقليل الكميات وممارسة الرياضة بانتظام وسيتبع ذلك فقدان الوزن."

استبدل هدفك فى إنقاص الوزن بأهداف صغيرة محددة، مثل: تناول كوبًا واحدًا من الخضار على العشاء أو المشي 20 دقيقة يوميًا أو الاحتفاظ بسجل طعام يومي، إذا شعرت بخيبة أمل من فقدان وزنك في نهاية الأسبوع، ففكر في مدى تمسكك بكل هدف.

حاول تتبع تغييرات نمط الحياة والطعام والتمارين والوزن في مفكرة في نهاية كل أسبوع ، تحقق من العادات الجديدة التي تسير على ما يرام والتي تحتاج إلى مزيد من العمل.

اجعل النباتات أساس نظامك الغذائي

يجب أن تكون الأطعمة النباتية أساس أي نظام غذائي لإنقاص الوزن، تدعم الأبحاث بقوة فوائد التغذية النباتية لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض.

يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على مجموعة متنوعة من الأطعمة من الأرض، وهذا يعني الاستمتاع بالكثير من الخضراوات غير النشوية مثل البروكلي والقرنبيط واللفت والخيار والكرنب والفواكه مثل التوت والتفاح والكمثرى.

تحتوي الأطعمة النباتية على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية التي تساعد في دعم خلاياك وتقليل الالتهابكما أنها توفر الألياف والماء ، وكلاهما يساعدك على الشعور بالشبع.

لا يوجد أطعمة ممنوعة بنسبة 100٪

عندما تصنف الأطعمة على أنها "جيدة" و "سيئة" ، فأنت تركز بشكل طبيعي على الأطعمة التي لا يجب أن تأكلها ولكنك لا تزال ترغب فى تناولها.

ركز بدلاً من ذلك على تناول الأطعمة الصحية بنسبة 80 إلى 90٪ من الوقت إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، ويمكن أن يؤدي إلى إنقاص الوزن على المدى الطويل، ويمكنك تناول الأطعمة غير الصحية من حين لآخر بنسبة قليلة.

أنفق سعراتك الحرارية بحكمة

إذا كان نظامك الغذائي يتكون أساسًا من السكر والدهون المشبعة/ المتحولة والملح - وكلها يمكن أن تسبب إدمانًا شديدًا - فيمكنك تطوير الرغبة الشديدة في تناول أطعمة كثيفة وعالية السعرات الحرارية ذات قيمة غذائية قليلة وهذا يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن أو عدم القدرة على إنقاص الوزن.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون والألياف، وستشعر بالرضا طوال اليوم ونادرًا ما تشعر بالرغبة الشديدة سيساعدك هذا في الحفاظ على مستوى أقل من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.