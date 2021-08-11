شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: السمنة تسبب الإصابة بالسرطان أكثر من التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة من أكثر الأمراض المزعجة التي تهدد الملايين حول العالم، خاصة بعد تضاعف أعداد المصابين بها خلال العقود الخمسة الماضية، حيث تكمن مخاطر السمنة المفرطة في أنها تتسبب في العديد من الأمراض القاتلة.

وكشفت دراسة صادرة عن جامعة دبلن بـأيرلندا، أن السمنة والإصابة بالدهون الحشوية وهى الدهون التى تتركز حول منطقة البطن، ينتج عنها الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى عديدة مثل داء السكرى وأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، حيث تبين أن الوزن الزائد يسبب المزيد من حالات الإصابة ببعض أنواع السرطان أكثر من التدخين، طبقا لماورد فى موقع "إكسبريس".

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المصابين بالسمنة لديهم أقل عدد من الخلايا التي تقاوم السرطان، بعد إجراء تحليل لعدد من عينات دهون الدم وأنسجة الورم التي تم جمعها من مرضى سرطان المرىء، وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم عدد أقل بكثير من خلايا الدم البيضاء المتخصصة التي تعمل كحاجز دفاع جهاز المناعة.

اكتشف الباحثون وجود علاقة عكسية بين السمنة الحشوية والخلايا، بحيث يكون لدى مرضى السمنة الحشوية أقل عدد من الخلايا القاتلة الطبيعية في أورامهم، والتي تنتشر في مرضى سرطان المرىء والمعدة الذين يعانون من السمنة المفرطة، حيث تبين أن السمنة الحشوية لدى هؤلاء المرضى له عواقب وخيمة على الاستجابة المناعية المضادة للسرطان.

وقالت الدراسة إنه بعد سحب الخلايا القاتلة الطبيعية إلى الدهون الحشوية لهؤلاء المرضى، تبين أن الخلايا المناعية القاتلة للسرطان تستطيع الوصول إلى الورم ومكافحته بأعداد كافية.

كما حددت الدراسة أن سرطانات المعدة والمرىء من بين السرطانات المرتبطة بالسمنة والالتهابات، بنسبة 20% و 32%على التوالي .

وأوضحت الدراسة أن السمنة هي حالة من الدهون الزائدة في الجسم تحدث عندما يكون مؤشر كتلة الجسم أعلى من 30، والتي تحدث بسبب اختلال توازن الطاقة خاصة إذا كانت مدخلات الطاقة من السعرات الحرارية أكبر من الطاقة الناتجة من النشاط البدني، لذا يخزن الجسم السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون وينتج عنها الإصابة بالسمنة.