شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة حديثة نُشرت في مجلةJournal of American Heart Association أن أن تناول الأطعمة النباتية يعد صحيًا للقلب في أي عمر خاصة للنساء، حيث اكتشف الباحثون أنه عندما تأكل النساء بعد سن اليأس المزيد من الأطعمة النباتية الصحية، فإنهن يعانين من عدد أقل من النوبات القلبية ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" يشجع هذا النظام الغذائي على استخدام مجموعة من الأطعمة أو المكونات الغذائية التي تم ربطها بخفض الكوليسترول، ويشمل هذا النظام الغذائي المكسرات، والبروتين النباتي من فول الصويا أو الفول أو التوفو، وألياف لزجة قابلة للذوبان من الشوفان والشعير والبامية والباذنجان والبرتقال والتفاح والتوت، والدهون الأحادية غير المشبعة من زيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو، واتباع نظام غذائي قليل الدسم.

بالنسبة للدراسة، نظر الفريق فيما إذا كانت النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي اتبعن نظامًا غذائيًا نباتيًا يعانين من عدد أقل من النوبات القلبية.

كيف تساعد بعض الأطعمة النساء بعد سن اليأس

وجد الباحثون أن النساء اللائي اتبعن النظام النباتي الغذائي بشكل صارم كن أقل عرضة بنسبة 11 % للإصابة بأي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية ، و 14 % أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية ، و 17 % أقل عرضة للإصابة بقصور القلب مقارنة بالنساء اللائي يعانين من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لنتائج الدراسة، فإن إضافة جرعة صغيرة من النظام النباتى الغذائي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فوائد صحية للقلب، على الرغم من أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة ولم تستطع إظهار علاقة السبب والنتيجة مباشرة بين النظام الغذائي وأحداث القلب والأوعية الدموية، يعتقد الباحثون أنه بسبب تصميم الدراسة ، فإنها توفر التقدير الأكثر موثوقية للعلاقة بين الغذاء والقلب حتى الآن.