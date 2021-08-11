شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على وجهك تشير لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يتراكم الكوليسترول ويسبب لك مشكلات صحية دون أن تعلم ما لم تجر فحص الدم لاكتشاف ذلك، ولكن هناك علامات أخرى تنذر بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم قد تظهر على وجهك، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

قد تظهر زوائد أو نتوءات شمعية ذات اللون البرتقالى المصفر على بشرة الوجه وهى علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وترسبه تحت الجلد، يمكن أن تظهر هذه الرواسب غير المؤلمة في العديد من المناطق، بما في ذلك زوايا عينيك أو الخطوط الموجودة في كف اليد أو في الساقين.

قد تكون هناك عدة أسباب لارتفاع مستوى الكوليسترول لديك:

- يمكن أن تكون وراثية

- اختيارات نمط الحياة غير الصحية مثل تناول الكثير من الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ وكذلك التدخين وشرب الكحول أو السمنة.



ارتفاع مستويات الكوليسترول

ما هو الكوليسترول؟

هناك نوعان من الكوليسترول هما الضار LDL والجيد هو HDL، زيادة مستويات الكوليسترول الضار أو عدم كفاية الكوليسترول الجيد يجعل تلك الترسبات الدهنية تتراكم ببطء في الجدران الداخلية للشرايين التي تغذي القلب والدماغ.

ويمكن أن ينضم للكوليسترول مواد أخرى لتشكيل رواسب سميكة وصلبة داخل الشرايين ما يسبب ضيقها ويجعلها أقل مرونة، وهي حالة تُعرف باسم تصلب الشرايين، وإذا تشكلت جلطة دموية قامت بسد أحد هذه الشرايين الضيقة، يمكن أن ينتج عن ذلك الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

إن وجود بعض الكوليسترول في الدم أمر صحي فهو ضروري لوظيفة الخلايا ولكن زيادة مستوياته قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب أو سكتة دماغية، لذلك يوضح موقع الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) أن النمو الشمعي الأصفر أو البرتقالي على بشرتك، يمكن أن يشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول غير الصحية ويتحتم وقتها زيارة الطبيب والقيام بالفحوصات اللازمة.

وقد يوصي الطبيب بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة التي ستجعل مستويات الكوليسترول صحية لديك، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والأكل الصحي، والإقلاع عن التدخين، وفي بعض الحالات، قد يصف الطبيب العقاقير المخفضة للكوليسترول للسيطرة على الحالة.