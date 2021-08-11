شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مناسبة.. ريجيم اليوم الواحد أسرع طريقة لخسارة 3 كيلو من وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم اليوم الواحد هو أحد الأنظمة الغذائية المتبعة التي تعطى نتائج سريعة لإنقاص وزنك في بضعة ساعات، خاصة إذا كنت تستعد لحضور مناسبة هامة ترغب خلالها بمظهر رشيق وجسد نحيف، والذى يعتمد على تناول أطعمة ومشروبات محددة تساعدك في التخلص من دهون البطن وخسارة الوزن خلال وقت قصير، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.

ويعتمد دايت اليوم الواحد على تناول كمية كبيرة من الفيتامينات التي تشمل الخضراوات والفاكهة وتجنب تناول الكربوهيدرات، بحيث لا تزيد عدد السعرات الحرارية التي تحصل عليها عن 800 سعرة حرارية، وتناول البروتينات وتجنب تناول السكريات والعصائر.

ويتكون دايت اليوم الواحد من تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات من أجل الشعور بالشبع ومد جسمك بالطاقة اللازمة، حيث يستهدف هذا الدايت من خسارة ما يتراوح من 2 إلى 3 كيلو من وزنك خلال 24 ساعة.

ويبدأ هذا النوع من الريجيم من الساعة 8 صباحا وتنتهي الساعة 6 مساءا، حيث يساعد تناول وجبة الإفطار الساعة الثامنة على زيادة حرق الدهون على أن تشمل تناول الفواكة ومنتجات الألبان خالية الدسم.

وتعتمد وجبة الغداء التي تكون في الساعة الثالثة عصرا والتي تعتمد على تناول البروتينات المشوية أو المطهية بطرق صحية، بعيدا عن الدهون، مع تجنب تناول الكربوهيدرات التي تشمل المكرونة والأرز، على أن تكون وجبة العشاء في تمام الساعة السادسة مساء والتي تكون عبارة عن كوب زبادي خالية من الدسم مع إضافة الليمون.

ولابد من ممارسة الرياضة التي تشمل في المشى السريع والجرى مع تجنب تناول السكريات والأطعمة المالحة والإكثار من تناول الماء بأكثر من 2 لتر يوميا، وتناول الفاكهة مثل الخس والخيار والتفاح، وتجنب المشروبات الغازية .