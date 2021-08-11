نظريات خاطئة حول شرب الماء.. ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

تتكاثر النظريات الخاطئة حول شرب الماء على الرغم من أنها تكون بعيدة كل البعد عن الأدلة العلمية.

قالت طبيبة الغدد الصماء والتغذية الروسية، أوليانا روميانتسيفا أن بعض المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا تتعلق بحساب شرب الماء يوميًا.

وأوضحت روميانتسيفا، على وجه الخصوص، أن العبارة التي تقول إنك بحاجة إلى شرب لترين من السوائل كل يوم لا تتوافق مع الواقع، لأن هذه القاعدة فردية لكل شخص.

وقالت بأن الرجل العادي الذي يتمتع بحالة بدنية طبيعية يجب أن يشرب بمعدل 35 مل من الماء لكل كيلوغرام من وزنه، والمرأة بمعدل 25-30 مل لكل كيلوغرام.

ومع ذلك، إذا قرر الشخص إنقاص الوزن، فإنه بحاجة حقًا إلى شرب المزيد، أي نحو 40 مل لكل كيلوغرام من الوزن الذي تريد تحقيقه. ومع ذلك، هذا لا يحدث على الإطلاق لأن الماء هو الذي يساعد على فقدان الوزن الزائد، ونحن قد نخلط بين شرب الماء وشرب السوائل الأخرى مثل المشروبات الغازية.

وأوضحت في مقابلة مع وكالة “برايم”: “الحقيقة هي أنه في بعض الحالات يمكننا الخلط بين الجوع والعطش، وبدلاً من شرب الماء، نبدأ في الأكل وزيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمنا بإرواء عطشنا بالماء بدلاً من المشروبات الغازية الحلوة، فسوف نفقد الوزن أيضًا”.

بالإضافة إلى أن المعلومات التي تقول بأنه يجب الأخذ في الاعتبار شرب المياه النظيفة فقط غير صحيحة أيضًا. في الواقع، يجب أيضًا مراعاة كمية الشاي والقهوة والعصائر والفواكه والمرق في الحساء. وكذلك، لا يمكن أن تؤخذ الكحول والمشروبات الغازية الحلوة في الاعتبار فقط.