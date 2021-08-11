إليكم عوارض ضربة الشمس وكيفية معالجتها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ضربة الشمس هي فشل آليات الجسم بالتحكم في درجة الحرارة بعد التعرض لوقت طويل للحرارة في مكان مغلق مثل السيارة أو أثناء القيام بمجهود لوقت طويل في مكان حارّ أو رطب.

بعض الأشخاص معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة منهم الأطفال، كبار السن، الرياضيون، مرضى القلب والجهاز التنفسي. نعرض لكم كيفية التعرف على ضربة الشمس:

العوارض

١-شعور بالعطش الشديد.

٢- دوخة ودوار.

٣-تعرّق غزير.

٤-إرتفاع في درجة الحرارة (حتى 40 درجة مئوية).

٥-نعاس غير طبيعي.

٦–تشنج العضلات.

٧-صداع.

٨-غثيان وقيء.

٩- رؤية غير واضحة.

١٠- تنفّس سريع.

١١-إرتفاع أو إنخفاض في ضغط الدم.

تجنب ضربة الشمس

١-شرب كمية كافية من الماء.

٢-إرتداء قبعة وملابس خفيفة.

٣-البقاء في الظل.

٤-تجنب إبقاء الطفل أو المسن في غرفة سيئة التهوئة أو في سيارة في الشمس.

٥-التوقف عن العمل في الهواء الطلق عند الشعور بالدوار.

معالجة ضربة الشمس

-تغطية المصاب بقطعة قماش مبللة.

-تناول الماء المالح بشكل منتظم.

– مراقبة درجة الحرارة.

-مراجعة الطبيب.