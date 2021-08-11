شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات علمية : النوم بعد تناول الطعام مباشرة يهدد بإصابتك بأضرار خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعتاد بعض الأشخاص على تناول وجبة العشاء قبل الخلود إلى النوم مباشرة، مع العلم أن هذه العادة الخاطئة قد تهدد الصحة العامة بالعديد من الأضرار، بحسب دراسات منشورة بموقع “eatthis” المختص بالتغذية الصحية.

زيادة الوزن

في دراسة نشرت العام الماضي في مجلة “PLOS Biology”، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة العشاء في وقت متأخر من المساء يحرقون دهونًا أقل أثناء نومهم من الذين يتناولوها مبكرًا، رغم استهلاك المجموعتين نفس السعرات الحرارية وقيامهما بنفس النشاط البدني.

وخلصت دراسة أخرى نشرت عام 2020 في مجلة “Endocrinology & Metabolism”، إلى أن الأفراد الذين يتناولون وجبة العشاء في تمام العاشرة مساءً بدلًا من السادسة مساءً يعانون من عدم تحمل الجلوكوز، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة.

متلازمة التمثيل الغذائي

يزيد تناول الطعام قبل النوم مباشرة من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الأمراض التي تنتج عن تراكم الدهون في البطن، وتشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية.

وهذا ما أكدته دراسة أجريت على 8531 شخص، تتراوح أعمارهم بين 40 و54 عامًا، عام 2018، حيث تبين للباحثين أن النساء اللاتي يتناولن وجبة العشاء قبيل موعد النوم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

اضطرابات النوم

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر من صعوبات في النوم، بحسب دراسة نشرت عام 2011 في مجلة “Journal of Clinical Sleep Medicine”.

عدم القدرة على العمل

كشفت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة “Applied Psychology”، أن الأفراد الذين تناولوا طعامًا غير صحي في الليل، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل جسدية في اليوم التالي، مثل الصداع والإسهال، جعلتهم غير قادرين على العمل.