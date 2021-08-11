اختراق للكشف عن سرطان الدماغ مبكرا من عينة دم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح الاكتشاف المبكر لسرطان الدماغ على بعد خطوة واحدة، وذلك بعد اختراق شركة تشخيص السرطان "دكسكوفر"، التابعة لجامعة ستراثكلايد.

وأظهرت الشركة التابعة لجامعة ستراثكلايد الاسكتلندية أن تقنية الاختبار المبتكرة، المعتمدة على الخزعة السائلة، فعالة حتى في الأيام الأولى لنمو السرطان، بحجم أصغر ومرحلة أقل.



ووفقًا لأبحاث السرطان في بريطانيا، يتم تشخيص 12000 شخص في بريطانيا بأورام الدماغ كل عام ومعدلات البقاء على قيد الحياة منخفضة تصل إلى 12% بعد 5 سنوات من التشخيص.

والاكتشاف المبكر، عندما يكون الورم أصغر يقلل من الضرر الناجم عن الجراحة والعلاجات الأخرى، حتى يتمكن الناس من العيش بشكل أفضل، لفترة أطول.

ويقدم هذا البحث المنشور في العدد الأخير من دورية "كانسير" دليلاً على أن اختبار " دكسكوفر" التشخيصي يمكن أن يكون له تأثير كبير في تقصير الوقت من بداية ظهور الأعراض إلى التشخيص للمرضى، ودعم أطباء الرعاية الأولية في اتخاذ قراراتهم.





ويقول الدكتور مات بيكر، المدير الفني والمؤسس المشارك لشركة "دكسكوفر": "يعتبر هذا الاختراق لحظة فاصلة في تطوير الكشف المبكر عن السرطان، وتوضح الدراسة فعالية الخزع السائلة في اكتشاف أصغر أورام الدماغ، وهي أخبار رائعة لرعاية مرضى سرطان الدماغ في المستقبل، وزيادة خيارات العلاج وإطالة متوسط العمر المتوقع".

ويضيف "تعتبر الاختبارات السريرية مثل هذه جزءًا مهمًا من رحلة دكسكوفر لتطوير وتسويق منصة للكشف المبكر عن السرطانات المتعددة المقبولة على نطاق واسع للمساعدة في إنقاذ الأرواح".

ووفقا لمجلة "كانسر" فإن اختبار دكسكوفر لسرطان الدماغ فعال في تحديد الأورام الدبقية الصغيرة والمنخفضة الدرجة، واشتملت الدراسة على 177 مريضًا بأحجام مختلفة من أورام المخ وقدموا عينات دم لتحليلها بواسطة الاختبار.

وخضعت العينات للتحليل الطيفي تحت ضوء الأشعة تحت الحمراء وتمت معالجتها باستخدام برنامج التعلم الآلي، ووجد أن الاختبار والتحليل فعالان في تحديد أورام المخ لدى المرضى الذين يعانون من أورام دبقية صغيرة تصل إلى 0.2 سم مكعب.