شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ماربورغ.. 10 أعراض و7 طرق وقاية من الصحة العالمية لمواجهة الفيروس الفتاك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت منظمة الصحة العالمية أعراض وطرق انتقال العدوى بحمى ماربورغ، الذى عاد مجددا بعد ظهوره الأول منذ أكثر من 51 عاما.

وفيما يلى أبرز المعلومات التى نشرتها المنظمة حول الفيروس الجديد القاتل الذى ترتفع فيها حالات الوفاة الى أكثر من 50%.



ماربورغ.. عودة الفيروس الفتاك

ومن أبرز تلك الأعراض:

1.الصداع

2.قيء دموى

3.آلام العضلات

4.النزيف

5.ارتفاع في درجة الحرارة

6.الوهن والضعف

7.الإسهال المائي

8. آلام في البطن

9.التشنج

10. الغثيان

كما كشفت منظمة الصحة العالمية عن طرق انتقال العدوى بفيروس ماربورغ، من خلال:

1.الاتصال المباشر (من خلال الجلد المكسور أو الأغشية المخاطية) بالدم.

2.الإفرازات

3.ملامسة سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين.

4.ملامسة الأسطح والمواد (مثل الفراش والملابس) الملوثة بالفيروس

5. استخدام معدات الحقن الملوثة.

6. المشاركة في مراسم الدفن للموتى الذين توفوا نتيجة المرض.

7. التعامل المباشر مع مستمرات الخفافيش خاصة خفافيش الفاكهة