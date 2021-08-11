ماذا تكشف نتائج تحليل صورة الدم الكاملة CBC عن صحتك؟

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القاهرة - سامية سيد - تحليل صورة الدم الكاملة CBC، هو فحص يقيس أنواع وعدد الخلايا فى الجسم، مما يسمح لطبيبك بمعرفة ما إذا كان دمك طبيعيًا أو ما إذا كانت هناك علامات على وجود مشكلة، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الأشياء التي تشير إليها نتائج تحليل صورة الدم الكاملة عن صحتك، وفقاً لموقع "very well health".



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يعتبر تحليل CBC مفيدًا جدًا لأنه يمكن أن يشير إلى العديد من المشكلات الشائعة المختلفة التي تحدث للمرضى أثناء الجراحة وأثناء تعافيهم لهذا السبب، قد يتم إجراء تحليل CBC قبل الجراحة للمقارنة مع النتائج بعد الجراحة بهذه الطريقة، سيكون الأمر أكثر وضوحًا إذا كان هناك تغيير كبير بعد الجراحة، أو إذا حدث شيء خطير للغاية مثل النزيف خلال الساعات والأيام التي تلي الجراحة.

قد يكشف هذا الاختبار عن علامات العدوى والجفاف وفقر الدم والحاجة إلى نقل الدم بعد الجراحة وحتى الحالات المزمن، مثل سرطانات الدم.

في حين أن هذه الاختبارات تُجرى غالبًا قبل الجراحة وبعدها، فإنها تُجرى أيضًا بشكل متكرر كجزء من الفحص البدني الروتيني عندما لا تكون هناك مشكلة صحية واضحة.

نتائج تحليل صورة الدم الكاملة CBC

عدد خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء)

تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى الجسم والنسب الطبيعية لها:

-الرجال: 4.7 إلى 6.1 مليون خلية لكل ميكروليتر.

-النساء: 4.2 إلى 5.4 مليون خلية لكل ميكروليتر

يمكن أن تشير النتائج المنخفضة إلى فقدان الدم ومشاكل في نخاع العظام وسرطان الدم وسوء التغذية، يمكن أن تشير النتائج العالية إلى مشاكل في القلب وأمراض الكلى ونقل الدم والجفاف.

عدد خلايا الدم البيضاء (WBCs)

هذه الخلايا هي الجزء المقاوم للعدوى في الدم وتلعب دورًا في الالتهاب.

القيم الطبيعية: 4500 إلى 10000 خلية / مل

يمكن أن يشير العدد المنخفض إلى مشاكل في نخاع العظام أو مشاكل أخرى تمنع الجسم من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم هذه، والتعرض للمواد الكيميائية، وأمراض المناعة الذاتية، ومشاكل الكبد أو الطحال.

يمكن أن تشير المستويات المرتفعة إلى وجود تلف الأنسجة (الحروق)، وسرطان الدم والأمراض المعدية، أو استخدام بعض الأدوية مثل المنشطات.

الهيماتوكريت

هذه هي النسبة المئوية للدم المكون من خلايا الدم الحمراء.

القيم العادية:

الرجال: 40.7٪ إلى 50.3٪

النساء: من 36.1٪ إلى 44.3٪

يمكن أن تشير مستويات الهيماتوكريت المنخفضة إلى فقر الدم وفقدان الدم ومشاكل نخاع العظام وسوء التغذية وغير ذلك. يمكن أن تشير المستويات المرتفعة إلى الجفاف وكثرة الحمر الحقيقية والتدخين والعيش على ارتفاعات عالية وأمراض القلب الموجودة عند الولادة.

الهيموجلوبين

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين. يسمى عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء بفقر الدم.

القيم العادية:

الرجال: من 13.8 إلى 17.2 جرام / ديسيلتر

للنساء: من 12.1 إلى 15.1 جرام / ديسيلتر.

قد تشير المستويات المنخفضة إلى فقدان الدم الناجم عن الصدمة أو الجراحة أو الإصابة أو ربما نزيف طويل الأمد ولكن ضئيل في الجسم ، مثل قرحة في المعدة. يمكن أن يشير أيضًا إلى عدم القدرة على إنتاج ما يكفي من الدم ، والذي يحدث غالبًا بسبب نقص الحديد أو B12 أو حمض الفوليك.

تعداد الصفيحات

الصفائح الدموية هي جزء الدم الذي يصنع جلطة الدم.

القيم العادية: 150.000 إلى 400.000 لكل مم 3.

قد تشير المستويات المنخفضة إلى أن الشخص يتلقى العلاج الكيميائي أو فقر الدم الانحلالي أو وجود صمام قلب بديل أو سرطان الدم أو نقل دم حديثًا. يمكن أن تحدث المستويات المرتفعة بسبب فقر الدم ، وأنواع معينة من السرطان ، وكثرة الحمر الحقيقية ، وهي عملية جراحية حديثة لاستئصال الطحال ومشكلات صحية أخرى.