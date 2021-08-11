شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات كورونا بعد التعافى.. اختلال الهرمونات يُهدد الرجال أكثر من النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من استمرار حالات فيروس كورونا في الانخفاض في معظم أنحاء العالم، إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير من المضاعفات التي تؤثر على الأشخاص الذين تعافوا.وبمجرد الإصابة بالفيروس التاجي، غالبًا ما يترك الناس يعانون لعدة أشهر من المشكلات الصحية، وفي حين أنه يمكن أن يؤثر على أعضاء متعددة في جسمك، إلا أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على هرموناتك، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" وجدت أحدث مقالة نُشرت في مجلة جمعية الغدد الصماء أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر أيضًا على الغدد الصماء، حتى أنه يؤدي إلى اضطرابات جنسية عند الذكور.



التوزان الهرمونى من مضاعقات كورونا

تزايد الاختلالات الهرمونية بعد كورونا

على أساس يومي، يستقبل معهد سانجاي غاندي للدراسات العليا للعلوم الطبية بالهند هؤلاء المرضى، وصرح البروفيسور جيان تشاند من المعهد أن دراسة مراجعة حديثة نُشرت في مجلة جمعية الغدد الصماء أشارت إلى أن فيروس كورونا، لا يؤثر فقط على البنكرياس ولكن أيضًا على الغدد الصماء الأخرى.

ووفقًا لنتائج الدراسة، يتسبب فيروس كورونا في مرض متوسط ​​إلى شديد في حوالي 15% من مرضى ما بعد كورونا، وكشف قسم الطب الباطني في المركز الطبي بجامعة لويولا بالولايات المتحدة الأمريكية أن "له تأثيرات واسعة النطاق في جميع أنحاء الجسم مع عدد لا يحصى من المظاهر السريرية، بما في ذلك نظام الغدد الصماء، وله تأثير على الفيزيولوجيا المرضية وإدارة مرض السكري وكذلك وظائف الغدة النخامية والكظرية والغدة الدرقية والعظام والغدد التناسلية".

وكان الذكور أكثر تأثراً بهرمونات الغدد التناسلية، مما أدى إلى ضعف جودة الحيوانات المنوية وانخفاض هرمون التستوستيرون، وذكر أن هؤلاء الأفراد سيحتاجون من 4 إلى 6 أشهر من العلاج.

الرجال أكثر عرضة للاختلالات الهرمونية بعد كورونا

في دراسة أخرى نشرتها الجمعية الأوروبية لطب الغدد الصماء، يكون الذكور أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا الشديد من الإناث، ولديهم فرصة أكبر للوفاة منه.

يُعتقد أن الأندروجينات أو الهرمونات الجنسية الذكورية، تحفز تكوين هذه المستقبلات في الخلايا التي تبطن الشعب الهوائية في الرئتين، مما يجعل من الأسهل للفيروس أن يصيب أنسجة الرئة لدى الرجال، ويتم إجراء أبحاث أخرى لفهم كيفية تأثير كورونا على الهرمونات بشكل أفضل.

العلامات الشائعة لاختلال التوازن الهرموني

تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في صحتك العامة، ونتيجة لذلك ، قد تشير مجموعة كبيرة من العلامات والأعراض إلى وجود خلل هرموني، وتشمل بعض الأعراض الشائعة لاختلال التوازن الهرموني لدى كل من الرجال والنساء ما يلي: