شكرا لقرائتكم خبر عن دايت فى رغيف.. هل يمكنك إنقاص الوزن مع تناول الساندويتشات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دايت الساندويتش هو أحد الأنظمة الغذائية التى تساعد فى إنقاص الوزن، ويعتمد هذا الدايت على تناول الساندويتشات أو الشطائر الصحية، حيث يمكن أن تكون الساندويتشات خيارًا صحيًا لتضمينه فى نظامك الغذائى، طالما أنك تقوم بتحضيره بمكونات صحية، وفى هذا التقرير نتعرف على دايت الساندويتش وكيفية اتباعه لإنقاص الوزن بحسب موقع livestrong.



دايت الساندويتش

تناول الساندويتشات فى الدايت

غالبًا ما تحصل السندويتشات على سمعة سيئة بناءً على مدى غناها بالكربوهيدرات، ومع ذلك يمكن دمج السندويتشات الصحية فى نظام غذائى، يعتمد ما إذا كانت هذه السندويتشات صحية لفقدان الوزن على عاداتك الغذائية العامة.

ويعتمد ما إذا كان بإمكانك اتباع دايت الساندويتش أم لا على عدد السعرات الحرارية المسموح لك باستهلاكها ونسبة المغذيات الكبيرة التي تتناولها.

على سبيل المثال ، قد تسمح لك الأنظمة الغذائية مثل الحميات منخفضة السعرات وعالية الكربوهيدرات والبروتينات بتناول الكربوهيدرات ومع ذلك ، في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل السندويتشات بشكل منتظم هذا يرجع إلى عدد الكربوهيدرات في الخبز.

قد يكون هناك بعض التداخل بين المغذيات الكبيرة التي يمكنك تناولها عند اتباع نظام غذائي معين مقابل تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

ومع ذلك فإن العديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن تركز بشدة على تعديل نسب المغذيات الكبيرة، ما يعنى أن السندويتشات الصحية لفقدان الوزن قد تختلف بين الوجبات.



دايت الساندويتش

ساندويتشات صحية لانقاص الوزن

إذا كنت ترغب فى تناول ساندويتش مفضل لديك فى الدايت، فستحتاج على الأرجح إلى عمل ساندويتش تلتزم فيه على وجه التحديد بقيود نظامك الغذائى.

على سبيل المثال قالت Harvard Health Publishing إن تقييد السعرات الحرارية يتضمن عادةً تقليل استهلاك السعرات الحرارية بمقدار 500 إلى 1000 سعر حرارى فى اليوم، وقد تستهلك النساء أقل من 1200 سعر حرارى فى اليوم، بينما قد يستهلك الرجال أقل من 1500 سعرة حرارية في اليوم.

ووفقًا لدراسة أجريت فى يوليو 2016 فى مجلة Age and Aging ، توصى الأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات بتقليل استهلاك الدهون وتميل أيضًا إلى تقليل تناول السعرات الحرارية قد يحتاج استهلاك الدهون إلى أقل من 6 % من إجمالى السعرات الحرارية فى نظامك الغذائى.

ضع فى اعتبارك أنه إذا كنت تحاول إنقاص دهون المعدة واكتساب العضلات، فستحتاج إلى ممارسة الرياضة في نظامك الغذائي لا يمكن لنظام غذائي عالي البروتين بمفرده أن يساعدك في بناء العضلات ومع ذلك ، فإن السندويتشات الغنية بالبروتين مع زيادة التمارين الرياضية يمكن أن تساعدك بالتأكيد على تحقيق أهداف إنقاص الوزن.