شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فيروس ماربورغ وما أبرز أعراضه.. بعد 50 عاما من الاختفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يصبح فيروس كورونا الفيروس الوحيد الذى يهدد العالم خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد ظهور فيروس جديد يطلق عليه فيروس ماربورغ، الذى أودى بحياة شخص فى غرب أفريقيا، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، التى أشارت إلى أنه فيروس شديد العدوى عاد من جديد بعد آخر ظهور له فى عام 1967.

وأشار تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس الجديد انتشر منذ أكثر من 50 عامًا، فى شرق وجنوب أفريقيا، والذى عاد من جديد بعد وفاة أحد المواطنين فى غينيا عقب الإصابة بالمرض.

وحذرت المنظمة من تفشى المرض في مختلف البلدان، وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه، خاصة أن معدلات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس تتراوح مابين 24% الى 88%.

وحددت منظمة الصحة العالمية أعراض الإصابة بفيروس ماربورغ، الذى ينتمى إلى عائلة الفيروسات الخيطية الذى ينتمى إليها فيروس الإيبولا، وهو عبارة عن حمى نزفية ومميتة تعرف باسم VHF.



وتشمل أعراض الفيروس كل من:

1. الصداع

2. قىء دموى

3. آلام العضلات

4. النزيف

5. ارتفاع فى درجة الحرارة

6. الوهن التدريجى والسريع

7. الإسهال المائى

8. ألم فى البطن

9. التشنج

10. الغثيان



فيروس ماربورغ

وتتراوح فترة الحضانة للحمى النزفية من ثلاثة إلى عشرة أيام، وأكد الباحثون أن العدوى الأولية في تفشي الفيروس تبدأ عند التعرض في المناجم أو الكهوف التي تسكنها مستعمرات الخفافيش، التي ستكون محور تشكل العديد من الفيروسات المستقبلية.

وذكر التقرير أن العديد من المرضى يصابون بحمى نزفية حادة بعد خمسة إلى سبعة أيام من العدوى، بينما تتشابه الأعراض المبكرة للفيروس بأعراض الملاريا أو التيفود.

وفيما يتعلق باحتمالية انتقال العدوى فإن الشخص المصاب بفيروس ماربورغ يمكن أن ينقل العدوى لشخص أخرى من خلال الاتصال المباشر.