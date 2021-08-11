7 طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم بدون دواء

بيروت - نادين محمد -

طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم بدون دواء من خلال إجراء بعض التغييرات السبع في نمط الحياة، فيمكنك خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، فقد تكون قلقاً بشأن تناول الأدوية لخفض أرقامك.

في ما يلي 7 تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لخفض ضغط الدم:

1. تخلص من الوزن الزائد

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غالباً ما يزداد ضغط الدم مع زيادة الوزن، ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن أيضاً إلى اضطراب التنفس أثناء النوم، مما يزيد من ضغط الدم لديك.

يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم. يمكن أن يساعد فقدان الوزن حتى لو كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة في خفض ضغط الدم.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

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يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم -مثل 150 دقيقة أسبوعياً أو حوالي 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع- إلى خفض ضغط الدم بحوالي 5 إلى 8 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد تساعدك التمارين الرياضية في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

3. تناول نظام غذائي صحي

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يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والقليل من الدهون المشبعة والكوليسترول إلى خفض ضغط الدم بما يصل إلى 11 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

4. تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

حتى التخفيض البسيط من الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم بحوالي 5 إلى 6 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

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5. الإقلاع عن التدخين

كل سيجارة تدخنها تزيد من ضغط الدم لعدة دقائق بعد الانتهاء. يساعد التوقف عن التدخين ضغط الدم على العودة إلى طبيعته. يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحتك العامة. قد يعيش الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لفترة أطول من الأشخاص الذين لم يتوقفوا عن التدخين مطلقاً.

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6. قلل من الكافيين

لا يزال الدور الذي يلعبه الكافيين في ضغط الدم محل نقاش. يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم حتى 10 ملم زئبق لدى الأشخاص الذين نادراً ما يستهلكونه. لكن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام قد يعانون من تأثير ضئيل أو معدوم على ضغط الدم.

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7. قلل من توترك

قد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم فقط، خصص وقتاً للاسترخاء والقيام بالأنشطة التي تستمتع بها.

وقم بمراقبة ضغط الدم في المنزل واستشر طبيبك بانتظام ويمكن أن تساعدك المراقبة المنزلية في مراقبة ضغط الدم لديك.

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