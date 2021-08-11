روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية.

يأتي ذلك بعد زيادة في الإصابات أرجعتها السلطات إلى انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى.



وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 21571 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، وهو عدد يومي يتناقص تدريجيا بعد ذروة بلغها في يوليو/تموز الماضي.

وبلغ إجمالي الإصابات في روسيا 6 ملايين و512859 وحصيلة الوفيات 167241 منذ بدء الجائحة.

وتصدر وكالة الإحصاءات الاتحادية تقريرا منفصلا للوفيات ذكرت فيه أن روسيا سجلت نحو 315 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين أبريل/نيسان 2020 ويونيو/حزيران 2021.