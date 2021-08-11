شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الجوع فى رحلة إنقاص الوزن يؤثر على عمل وظائف الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند محاولة إنقاص الوزن، يتم التشديد دائمًا على حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، ولكن لن يساعدك حرمان نفسك من الطعام في تحقيق هدفك بشكل أسرع، بل على العكس ستكون عُرضة للمشكلات الصحية، فمن أجل اتباع دايت صحى لابد من تناول الطعام المناسب بجانب ممارسة الرياضة جنبًا إلى جنب لنجاح خطة إنقاص الوزن، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في أي شيء إلى تعطيل خطة نجاح الدايت، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

كيف يختلف الجوع عن الصيام المتقطع؟

هناك أيضًا مفهوم خاطئ بين مراقبي الوزن بأن الجوع يعادل الصيام المتقطع ومن شأنه أن يعطي نتيجة مماثلة، ولكن في الواقع، الصيام المتقطع هو نمط أكل محسوب تستهلك فيه جميع السعرات الحرارية في إطار زمني محدد، أنت لا تحرم جسمك من الطعام ولكن تجويع نفسك يعني عدم تناول الطعام أو تناول طعام محدود لفترة طويلة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نقص كبير في السعرات الحرارية في الجسم وفقدان عناصر غذائية مهمة أيضًا.

فيما يلي.. 4 طرق يمكن أن يؤدي فيها الجوع إلى تعطيل خطة إنقاص الوزن: بطء عملية التمثيل الغذائي

عندما تحرم نفسك من الحد الأدنى من الطعام الذي يحتاجه الجسم ليعمل، فإنه يبدأ في استخدام الدهون المخزنة فيه لإنتاج الطاقة، كما أنه يبدأ في استخدام الأنسجة والعضلات الهيكلية كمصدر ثانوي للطاقة، وهنا يبدأ جسمك في الاستجابة للحرمان من السعرات الحرارية عن طريق تقليل معدل الأيض خاصة أثناء الراحة وقد تجد في النهاية صعوبة إنقاص الوزن بمرور الوقت.



الجوع يسبب التعب المزمن

التعب المزمن

قد يؤدي نقص العناصر الغذائية أيضًا إلى التعب المزمن، فقد تشعر دائمًا بالضعف والتعب حتى بعد الراحة طوال الليل والنوم جيدًا، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة أثناء ممارسة الرياضة أو قد لا تكون لديك القدرة من الأساس على ممارسة الرياضة.

انخفاض عمل وظائف الجسم

اعتمادًا على المدة التي تتضور فيها جوعًا، قد تبدأ في التأثير على وظائف الجسم الأخرى، فقد تبدأ المعاناة من الأظافر الهشة وانخفاض المناعة واضطراب الدورة الشهرية لدى النساء وشحوب الجلد وهي بعض المشاكل الشائعة التي قد تظهر بسبب نقص العناصر الغذائية المناسبة، وفي الحالات الشديدة، قد تعانى من صعوبة فى التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب.



الجوع يؤثر على الصحة العقلية

التأثير على الصحة العقلية

لا يساعد الطعام في الحفاظ على صحتنا الجسدية فحسب، بل يعزز أيضًا صحتنا العقلية، والحرمان من الأكل يجعلك أكثر عرضة لاضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي أو اضطراب الأكل بنهم، إلى جانب ذلك، يجعلك أيضًا أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والتوتر.