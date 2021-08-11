شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 3 مزايا تحدث للمدخن إذا قرر الإقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة، عن ما يمكن أن يحدث للشخص المدخن إذا قرر الإقلاع عن التدخين، مشيرة إلى أن هناك 3 متغيرات سيشعر بها من يترك هذه العادة السيئة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال ترك عادة التدخين، سينعم الشخص بتنفس سليم، كما سينعم أيضاً بنوم مريح.
وأضافت الصحة أن المدخن عند الإقلاع عن التدخين سيحظى باستقلال عن الإدمان.
يذكر أن وزارة الصحة شددت في الكثير من المناسبات والنشرات الصحية على ضرورة الابتعاد عن عادة التدخين لخطورتها على الصحة والمجتمع، لينعم الجميع في المملكة ببيئة صحية آمنة.
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