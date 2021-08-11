شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض شائعة دليل الإصابة بالتهاب مزمن في الأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة إن داء كرون (Crohn’s disease) هو التهاب مزمن يصيب الأمعاء بصفة خاصة، ولكنه يمكن أن يهاجم الجهاز الهضمي بأكمله.

وأوضحت الرابطة أن سبب الالتهاب غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل جينية أو مناعية، بالإضافة إلى التدخين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

تقلصات وإسهال

وتتمثل أعراض داء كرون في تقلصات البطن انطلاقاً من الجزء السفلي الأيمن من البطن والإسهال والقيء والحمى وفقدان الوزن والشعور العام بالإعياء.

كما يمكن أن يكون داء كرون مصحوباً بمتاعب أخرى غير متاعب الجهاز الهضمي مثل التهاب المفاصل والعيون والطفح الجلدي وهشاشة العظام واضرابات الكبد والمرارة.

مسكنات وكورتيزون

وفي الحالات البسيطة، يتم علاجه بواسطة المسكنات وأدوية الإسهال، وفي الحالات الشديدة يتم العلاج بواسطة مثبطات الالتهاب والكورتيزون. وفي بعض الحالات النادرة قد يستلزم الأمر الخضوع لجراحة، على سبيل المثال في حالة تضيق الأمعاء أو لإزالة خراج.

وتلعب التغذية السليمة دوراً مهماً في تخفيف متاعب داء كرون؛ حيث ينبغي تناول الأطعمة الخفيفة والإكثار من السوائل مع الابتعاد عن الأطعمة الحمضية والأطعمة المسببة للانتفاخ. وخلال النوبات الحادة ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية. وبشكل عام ينبغي الإقلاع عن التدخين والخمر.