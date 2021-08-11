شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تناول الأسماك فى الوقاية من الأمراض المزمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح دائما بالإكثار من تناول الأسماك بدلا من أنواع اللحوم الأخرى، وذلك لاحتوائها على نسبة أقل فى الدهون كما أنها غنية بالأوميجا 3 والفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن تناول الأسماك يحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومن فوائدها:

1 : الأسماك الدهنية ، بما في ذلك السلمون والسردين والتونة والماكريل ، تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية القائمة على الدهون وهذا يشمل فيتامين د ، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون يفتقر إليه الكثير من الناس ويحد من خطر اصابتك بالأمراض المزمنة.

2: تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

النوبات القلبية والسكتات الدماغية هما السببان الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم ، وتعتبر الأسماك من أكثر الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها، ويعتقد الباحثون أن الأنواع الدهنية من الأسماك أكثر فائدة لصحة القلب بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية أوميجا 3.

3:تحتوي الأسماك على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهو أمر ضروري لنمو الدماغ والعين، ومن المستحسن أن تحصل النساء الحوامل والمرضعات على كمية كافية من أوميجا 3 ولكن تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

4: يعزز صحة الدماغ

لديك وظيفة الدماغ وغالبا ما تنخفض مع الشيخوخة، في حين أن التدهور العقلي الخفيف أمر طبيعي ، إلا أنه توجد أيضًا أمراض تنكسية عصبية خطيرة مثل مرض الزهايمر.

تظهر العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأسماك لديهم معدلات أبطأ من التدهور العقلي .

5: قد تساعد في منع وعلاج الاكتئاب

الاكتئاب هو حالة عقلية شائعة يتميز بانخفاض الحالة المزاجية والحزن وانخفاض الطاقة وفقدان الاهتمام بالحياة والأنشطة.على الرغم من أنه لم تتم مناقشته بنفس القدر مثل أمراض القلب أو السمنة، إلا أن الاكتئاب يعد حاليًا أحد أكبر المشكلات الصحية في العالم.لقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

6: تحتوى الاسماك على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وبالتالى تحد من خطر اصابتك بالأمراض.

7:تناول الاسماك قد يساعد في الوقاية من الربو عند الأطفال حيث تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للأسماك مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالربو عند الأطفال بنسبة 24٪.

8:يعد الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) سببًا رئيسيًا لضعف البصر والعمى الذي يؤثر في الغالب على كبار السن، تشير بعض الأدلة إلى أن الأسماك وأحماض أوميغا 3 الدهنية قد تحمي من هذا المرض.