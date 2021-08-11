10 أمور عليك القيام بها للحفاظ على الشباب بعد الـ40

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - المحافظة على الصحة مع التقدم في العمر يعد أمرا ضروريا، خاصة بعد سن الـ40، حيث لا تعود خلايا الجسم كالسابق، ويحتاج الأمر إلى بذل بعض المجهود من أجل ضمان بقائهم بصحة جيدة وشباب يدوم لفترة طويلة، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع مرور الوقت.

يفضل بالطبع اتباع تلك الإرشادات قبل بلوغ الـ40، ولكن دائما هناك فرصة للبداية من جديد. هنا بعض نصائح الخبراء وإرشاداتهم للحفاظ على الشباب على أعتاب الـ40.

استعمال وسادة إضافية في النوم

تعمل الجاذبية في أثناء النوم على تجمع السوائل حول الجفون السفلية، حيث يكون الجلد ناعما ومرنا، ما يسبب انتفاخ الجزء السفلي من العين، ولتجنب الانتفاخ يفضل استعمال وسادة إضافية تحت الرأس.

سيقلل هذا من تأثير الجاذبية على منطقة العين والجفون. بالإضافة إلى ذلك تعمل الملاعق المعدنية المبردة على تخفيف انتفاخ الأجفان، إذ يبقى المعدن باردا مدة كافية ليكون فعالا وذا تأثير قوي.

لا تنحن وتحدث ببطء

“لا يتذكر الناس السنوات والأرقام، لكنهم يتذكرون الانطباعات”. لتترك انطباعا بالشباب والحيوية، كن أكثر حيوية بالفعل، كن واثقا من نفسك في أثناء الحديث، تحدث بوتيرة أبطأ. يبدو المتحدثون السريعون أكثر قلقا وتوترا؛ عند الحديث كن مستقيما، إذ تجعلك الوضعيات المنحنية تبدو أكبر سنا.

النشاط البدني

يمكن للنشاط البدني أن يجعل العقل أكثر يقظة. وتقول جودي كاميرون، أستاذة الطب النفسي في جامعة بيتسبرغ، إن الركض على جهاز الجري يجعل الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالأكسجين أكثر اتساعا. فالدم هو الوقود الذي يغذي العقل، فضلا عن أن التمارين الهوائية (تمارين الإيروبكس) تغمر الجسم بهرمون الإندروفين الذي يحسن التفكير.

اختيار الملابس الملائمة

تبدو السمنة مرفوضة اجتماعيا في كل مكان وكل مجال، بخاصة في مجالات العمل المختلفة. لا يمكن بالطبع إنقاص الوزن في وقت قصير، ولكن يمكن اختيار ملابس تجعلنا نبدو أكثر نحافة و تناسقا. لا يفضل ارتداء الملابس ذات الطيات سواء السراويل أو الفساتين لأصحاب الأجسام الممتلئة، فالطيات تضيف شكلا أكثر انتفاخا للجسم الممتلئ بالفعل.

ويفضل ارتداء ملابس أحادية اللون، فاللون الموحد من الرأس إلى القدمين يجعلك تبدو أكثر طولا، كما أن الألوان الداكنة تناسب الأجسام الممتلئة. وإضافة بعض الألوان غير المتطابقة في اللمسات الصغيرة مثل منديل الجيب أو الحذاء أو الإكسسوارات تعطي مظهرا جريئا وشابا وأنيقا.

ويؤكد خبراء الأزياء أنه ينبغي لكل شخص ارتداء ما يناسب جسمه، إذ إن الملابس الضيقة تظهر انتفاخ الجسد في كل مكان، أما الملابس الفضفاضة فتجعل الشخص يبدو كأنه يختفي داخل الملابس.

النوم الكافي

الذهاب إلى الفراش قبل ساعة واحدة من الوقت المعتاد يمنح الطاقة الناتجة عن فنجانين من القهوة في اليوم التالي، وعلى النقيض من ذلك فإن النوم أقل من 6 ساعات يقلل من أدائنا عمليا واجتماعيا. ويمكن للحمام الدافئ، مع رائحة اللافندر أن تحفز استجابة الجسم للنوم بشكل أسرع، كما أن تدفئة القدم بارتداء جوارب قطنية يعزز بدايات سريعة للنوم.

الحفاظ على صحة بشرة اليدين ومظهر الأظفار

يلاحظ الناس الأيدي بطريقة كبيرة، كما أن لها تأثيرا في الانطباع الذي يتركه الشخص لدى الآخرين، فالأيدي الخشنة و الأظفار المتكسرة تعطي الشخص مظهرا سيئا وتترك عنه انطباعا سلبيا. يفضل قص الأظفار وإزالة أي نتوءات، واستعمال كريم مرطب أو قليل من زيت الزيتون، لتبدو اليد مرنة ومن دون تجاعيد.

شرب السوائل الكافية

ينبغي تجنب الكافيين أو الكميات الكبيرة منه، وبدلا من ذلك يفضل شرب الماء البارد مع قليل من عصرات الليمون لأنه يجعل الصوت أكثر عمقا وثراء، كمل يعمل على تحسين مظهر الجلد والبشرة بشكل كبير لأن الماء أهم أسباب مرونة الجلد وترطيبه.

حارب التوتر

الإجهاد والتوتر من أكبر مسببات الشعور بالشيخوخة لأن التوتر يسبب تغيرات غير صحية في الجسم، ويعمل على زيادة هرمون الكورتيزول الذي يكسر الكولاجين الذي يجدد البشرة.

التخلص من التوتر ليس سهلا، لكنه ليس مستحيلا مع بعض التدريب على التفكير الإيجابي ومحاولة التخلص من المشكلات التي تثقل كاهلك. فكر في ما يجعلك سعيدا، وافعل ذلك برغبة حقيقية وجدية، ابتعد عن كل العلاقات السيئة، وستبدو أصغر سنا في الحال.

الطعام الصحي

نتعامل مع عبارة “الطعام الصحي” كأنها لا تعنينا في أغلب الأوقات، ولكن بعد الـ40 يجب أخذ الأمر بجدية، إذ نصبح بحاجة فعلية إلى الأطعمة التي تجدد شباب البشرة والجسم، مثل الشوكولاتة الداكنة، والأسماك، والفاكهة والخضراوات، مع الابتعاد عن الدهون والسكر والنشويات، والاهتمام بمضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر وعصائر الفاكهة الطبيعية التي تقلل أمراض القلب والأوعية والتهابات المفاصل.

الحفاظ على الرفاهة قدر الإمكان

عندما نبلغ الـ40 نرغب أن نتمتع بالحياة التي كنا نتمناها، فعلى الرغم من أن الطريق ليس سهلا، فإن هذا العمر يبدو العمر المناسب للتخلي عن العادات المدمرة والعلاقات المدمرة. السلام والسعادة من أهم الوسائل المؤكدة لمحاربة الشيخوخة.