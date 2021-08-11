مشروبات للتخسيس وحرق الدهون بسرعة

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت تريدين تخسيس الوزن بسرعة، دون الحاجة إلى الانغماس في التدريبات المكثفة. تعد مشروبات تخسيس الفاكهة والخضروات خيارًا صحيًا ولذيذًا للتخلص من الدهون؛ إن استبدال بضع وجبات بالعصائر في نظامك الغذائي اليومي سيساعد في إنقاص الوزن دون التأثير على صحتك.

​

اقرئي أيضا : مشروبات لحرق دهون البطن و الأرداف قبل النوم

تتمتع عصائر الفاكهة والخضروات بخصائص مضادة للالتهابات وهي مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. ومع ذلك ، فهي تفتقر إلى البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل طبيعي. لذلك ، لا يُنصح بالبقاء على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية بالكامل لأن اتباع نظام غذائي قاسي يمكن أن يجعلك تكتسبين الوزن بدلاً من العكس.

​

الخيار الصحي هو الاستمتاع بهذه العصائر بضعة أيام في الأسبوع بدلاً من الأطعمة السريعة الكربوهيدراتية المكررة. سواء كان الأمر يتعلق بفقدان الوزن أو العناية بالبشرة والشعر، فإن مشروبات التخسيس هذه لذيذة وصحية وسهلة التحضير.



1. مشروب التفاح و العنب

​

المكونات:

1/2 تفاحة

5 حبات عنب أخضر

1/2 جريب فروت

رشة ملح وفلفل

الطريقة:

ضعي المكونات في الخلاط.

أضفِ القليل من الملح والفلفل.

قلبيه جيدًا قبل الشرب.

الفوائد:

غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والسكر الطبيعي، سيبقيكِ هذا المشروب رطبًا ويساعدك على إنقاص الوزن، ومحاربة مشاكل الجلد المختلفة، وإبطاء الشيخوخة ، وتقليل الإجهاد.

2. المشروب الاخضر

​

المكونات:

1/2 خيار

2 حبة كيوي

4 أوراق الخس

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان

قليل من الملح

الطريقة:

امزجي الخيار والكيوي والخس .

يُسكب المزيج الجيد في كوب عصير ويُغطى ببذور الكتان المطحونة.

الفوائد:

هذا المشروب رائع لبشرتك. جميع المكونات غنية بالمغذيات الدقيقة المختلفة التي تساعدكِ على إنقاص الوزن وتقوية جهاز المناعة.

3. عصير الكرنب

​

المكونات:

2 ورقة كرنب

عصير نصف ليمونة

1/2 برتقالة

1/2 خوخ

1 ملعقة صغيرة من بذور اليقطين المطحونة

الطريقة:

نقطع أوراق اللفت والخوخ إلى قطع خشنة.

الآن تمزج جميع المكونات في الخلاط.

يقلب جيدًا قبل الشرب.

الفوائد:

اللفت يحتوي مضادات الأكسدة هذا المشروب غني بالمغذيات الدقيقة الأخرى التي تعزز صحة الجهاز الهضمي ، وتساعد على خفض الكوليسترول ، وتساعد في إنقاص الوزن بسرعة ، كما أنه مفيد لشعركِ وبشرتكِ.

4. عصير البطيخ والرمان لبطن مسطح

​

المكونات:

15 مكعبات متوسطة من البطيخ

1 حبة رمان

2 ملاعق كبيرة خل التفاح

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

الطريقة:

ضعي البطيخ والرمان في الخلاط.

أضيفي خل التفاح ومسحوق القرفة.

الفوائد:

ستساعد جميع مكونات هذا المشروب على إنقاص الوزن وتحسين صحتك العامة. غني بمضادات الأكسدة ، هذا مشروب مثالي إذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن بسرعة حقيقية.