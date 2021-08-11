الأردن يسجل 13 حالة وفاة و926 إصابة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

أعلن الأردن امس تسجيل 13 حالة وفاة و926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 10148 حالة وفاة و779019 إصابة.



و نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزارة الصحة في الأردن قولها في بيان لها إن عدد الحالات النشطة حاليا بلغ 11692 حالة في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 666 حالة.

وكشفت الوزارة تسجيل 1055 حالة شفاء ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 757179 حالة.