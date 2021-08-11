شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتبدأ دايت.. توقف عن وزن نفسك وابدأ فى قياس نسبة الدهون بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أول شيء يفعله معظم الناس عندما يبدأون رحلتهم لفقدان الوزن هو وزن أنفسهم، ولكن خبراء التغذية حول العالم ينصحون بعدم القيام بذلك، وفي المقابل يؤكدون أهمية التخلص من الميزان والتركيز أكثر على قياس الدهون في جسمك، حيث يعد فقدان الوزن عملية طويلة، فإذا كنت تحاول إنقاص وزنك، عليك التوقف عن وزن نفسك والبدء في قياس دهون جسمك.

لماذا قياس الوزن ليس الأفضل لفقدان الوزن؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية حسب موقع " thehealthsite "، فإنه حتى كمية الملح التي تتناولها يمكن أن تؤثر على وزنك، ومن اليوم الذي تزن فيه نفسك كل شيء يمكن أن يؤثر على وزنك، وبالتالى فليس أفضل فكرة أن تدع رقمًا يحبطك أو يثبط عزيمتك.

أسباب التخلي عن وزن نفسك

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل التخلي عن الميزان مفيدًا لصحتك العقلية والبدنية.

يصرف انتباهك عن الإشارات الداخلية لجسمك

عندما تركز كثيرًا على مقدار وزنك ، فإنك بالكاد تركز على ما يحاول جسمك إخبارك به، وقد ينتهي بك الأمر بتجاهل إشارات جسدك للجوع والإرهاق والتوتر، ولكن يجب أن تركز على الأكل الواعي وممارسة الرياضة بانتظام، ولا تدع ميزان الوزن يخبرك بما يجب عليك فعله وما لا يجب عليك فعله.

يخلق حواجز عقلية

يمكن أن يكون للتقلب الطفيف في الميزان تأثير مباشر على حالتك المزاجية، فإذا رأيت تغييرًا إيجابيًا فقد تظل سعيدًا لبقية اليوم وقد تتناول وجبة دسمة، من ناحية أخرى ، إذا كان رقمك أعلى ، فقد ينتهي بك الأمر بإجراء تغييرات مفاجئة على نظامك الغذائي أو ممارسة التمارين الرياضية أكثر من المعتاد ، والتي قد لا يتمكن جسمك من القيام بها، فمن الأفضل الانتباه إلى الإشارات الداخلية عندما تكون جائعًا ولا تشعر بالجوع.

يمكن أن يصبح وسواس

يمكن أن يكون النظر إلى الميزان كل يوم حافزًا لشخص يعاني من اضطراب في الأكل، تتضمن هذه الاضطرابات تحديات عاطفية وصورة غير واقعية للجسم وخوفًا مبالغًا فيه من اكتساب الوزن، وقد لا يتم التعرف على هذا السلوك بل قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

مؤشر ضعيف للصحة

لا يحدد الرقم الموجود على المقياس صحتك العامة أو لياقتك ، مما يجعله مصدرًا غير موثوق به إلى حد كبير، فبدلاً من الاعتماد على الميزان ، ركز على تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات ، ومارس الرياضة بانتظام ، واحصل على قسط كافٍ من النوم ، ولا تضغط على نفسك.

لماذا تقيس دهون الجسم؟

تشير الدراسات إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يتمتعون بصحة جيدة، في حين أن الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي غير صحيين، كل هذا يتوقف على ما يتألف وزنك.

تخبرك نسبة الدهون في الجسم بذلك بالضبط وتساعدك على تحديد النسبة المئوية من إجمالي وزن الجسم الذي يمثل الدهون والجزء الذي يمثل كتلة العضلات الخالية من الدهون.