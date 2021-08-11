شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تقرحات الفم لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرحات الفم هي جروح تتشكل داخل الفم سواء كانت على اللسان أو اللثة أو حتى الشفتين، وهناك أسباب مختلفة وراء تكون تقرحات الفم تتراوح من نقص الفيتامينات إلى العدوى وإصابات الفم، و خلال هذا التقرير سنتعرف على أنواع وأسباب تقرحات الفم عند الأطفال، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ماهى أنواع تقرحات الفم؟

تقرحات الفم الصغرى : قرح صغيرة تلتئم في غضون أسبوعين دون أن تسبب الكثير من الانزعاج، هذا النوع لا يتسبب في حدوث ندبات.

تقرحات الفم الرئيسية :وهي أكبر نسبيًا من القرح الطفيفة وهي أكثر إيلامًا وأعمق، قد تستغرق عدة أسابيع في الشفاء وقد تسبب أيضا ندبات.

قرحة الهربسي:هي قرح غير معدية تحدث بسبب عدوى الهربس، هذه مؤلمة للغاية وتتطلب تدخلًا طبيًا للشفاء بشكل كامل وسريع، يمكن أن يصاب الأطفال بهذه القرح إذا كانوا مصابين بالهربس ويجب أن يحصلوا على مساعدة طبية فورية.

ما هي أسباب الإصابة بتقرحات الفم عند الأطفال؟

- إصابة في الفم.

- الوراثة أو تاريخ عائلي من تقرحات الفم.

- نقص الفيتامينات والمعادن.



تقرحات الفم

- الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية.

- الحساسية الغذائية التي يمكن أن تسبب القرحة.