شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك واحميها من السمنة المفرطة.. ابعد عن الأطعمة الدهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة المفرطة من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها البعض وتؤثر على حياتهم اليومية وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنها مرض القلب والسكر والضغط، كما تؤثر بشكل سلبى على الأطفال وتعيق أدائهم اليومى وتركيزهم، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى تحميك من خطر الإصابة بمرض السمنة ومنها:

1: ابتعد عن تناول الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون، فهى تزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم.

2: ينصح بتناول الفاكهة والخضراوات من خمس إلى تسع حصص يوميًا للبالغين، ويمكن أن يساعد ملء طبقك بالخضار والفاكهة في الحفاظ على سعرات حرارية معقولة وتقليل خطر الإفراط في تناول الطعام.

3: تناول الكثير من الألياف الغذائية، تستمر الدراسات في إظهار أن الألياف الغذائية تلعب دورًا في الحفاظ على الوزن ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولون مكملًا مركبًا من الألياف ثلاث مرات يوميًا لمدة 12 أسبوعًا فقدوا ما يصل إلى 5 بالمائة من وزن الجسم.

4: حاول أن تقلل من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم، ويمكن استبدالها بالخضراوات والفواكه.

5: اهتم بممارسة التمارين الرياضية يوميا والابتعاد عن الجلوس لفترات طويلة دون بذل أى مجهود، فمن الممكن أن تمارس رياضة المشى أو الجرى أو الحركة والجرى فى المكان.

6: ركز على تقليل التوتر اليومي:

يمكن أن يكون للتوتر تأثيرات كثيرة على الجسم والعقل، لأن التوتر قد يؤدي إلى استجابة الدماغ التي تغير أنماط الأكل وتؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، ويمكن أن يساهم تناول الكثير من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية في الإصابة بالسمنة.