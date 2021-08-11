شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للتتغلب على العصبية الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى البعض من العصبية والتى تختلف من شخص لآخر وهى مزيج من القلق والرهبة والإثارة دفعة واحدة، وهنا قد تتعرق يديك وقد يزداد معدل ضربات قلبك، وقد تشعر بألم فى المعدة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أي شيء يسبب القلق أو الخوف يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتوتر، ويمكن أن تنتج عن التجارب الجيدة والسلبية، مثل الموعد الأول أو مقابلة العمل أو حضور الجنازة.

العصبية هي شعور شائع ناتج عن استجابة جسمك للضغط، ويتضمن ذلك سلسلة من الاستجابات الهرمونية والفسيولوجية التي تساعد في إعدادك للتعامل مع تهديد متصور أو متخيل.

العصبية هى رد فعل طبيعي لبعض المواقف، ومن خلال هذه النصائح والقليل من التدريب يمكنك معرفة كيفية الحفاظ على أعصابك من التحسن.

1: في المواقف غير المريحة، ذكر نفسك أن التوتر أمر طبيعى ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

2: لا يمكنك دائمًا التنبؤ أو التخطيط لكل ما ترميه الحياة في طريقك، ومع ذلك هناك بعض المواقف الاجتماعية والعمل التي يمكنك الاستعداد لها مسبقًا وتشمل هذه:

- التدرب على عرض عمل مجدول أو اجتماع.

- اصطحاب صديق أو أحد أفراد أسرتك إلى حدث أو موعد.

- إتاحة وقت إضافي للاستعداد للعمل أو المواعيد أو المناسبات الاجتماعية الأخرى.

3: تحدث إلى شخص ما

اتصل بأمك، أو صديقك المفضل، أو أي شخص آخر تثق به، تساعد مشاركة مشاعرك مع شخص تشعر بالراحة معه على وضع الأمور في نصابها، يمكنهم مساعدتك في رؤية الموقف من منظور أكثر عقلانية.

4: جرب أسلوب الاسترخاء

الاسترخاء مهم للتغلب على العصبية وإدارة التوتر بشكل عام، وتمارين التنفس هي مجرد طريقة واحدة لممارسة الاسترخاء، حيثؤ يعمل التنفس العميق بسرعة، ويمكن ممارسته في أي وقت وأي مكان تشعر فيه بالتوتر، وهناك أنواع مختلفة من تمارين التنفس قد تساعدك.