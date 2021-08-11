شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لنزيف اللثة.. أبرزها السكر ونقص فيتامين "ك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من نزيف اللثة وهو من المشاكل الصحية المزعجة، فى الغالب يكون نزيف اللثة ناتج عن التهاب اللثة أو استخدام فرشاة أسنان ليست ناعمة بدرجة كافية، مما يسبب النزيف والالتهاب، وقد يكون ذلك ناتجا عن تناول بعض الأدوية، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض الأمراض التى تسبب نزيف اللثة، ومنها:

1:مرض السكر

يمكن أن يكون نزيف اللثة أو تورمها علامة تحذيرية لمرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 ، فعندما تكون مصابًا بهذا المرض، لا يكون فمك قويًا في محاربة الجراثيم، لذا فمن المرجح أن تصاب بالعدوى مثل أمراض اللثة، و ارتفاع مستويات السكر في الدم المصاحب لمرض السكري يجعل من الصعب على جسمك الشفاء ، مما قد يجعل أمراض اللثة أسوأ.

2:سرطان الدم

يمكن أن يكون نزيف اللثة علامة على سرطان الدم حيث تساعد الصفائح الدموية جسمك على وقف النزيف، إذا كنت مصابًا بسرطان الدم، فإن عدد الصفائح الدموية لديك منخفض هذا يجعل من الصعب عليك إيقاف النزيف في أجزاء مختلفة من جسمك، بما في ذلك اللثة.

3: الصفيحات

إذا نزفت لثتك عند تنظيف أسنانك بالفرشاة ولم يتوقف الأمر من تلقاء نفسه، فقد تتهيج اللثة أو قد يكون لديك نقص الصفيحات، إذا كنت تعاني من هذه الحالة ، فقد لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الصفائح الدموية لتكوين جلطة دموية، و يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف شديد في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك اللثة.

4:الهيموفيليا أو مرض فون ويلبراند

إذا كنت تعاني من نزيف في اللثة أو نزيف حاد عند إصابتك بجرح صغير أو عمل أسنان ، فقد يكون ذلك علامة على وجود اضطراب مثل الهيموفيليا أو مرض فون ويلبراند، في هذه الحالات، لا يتجلط دمك بشكل صحيح ، لذا قد يكون لديك نزيف في اللثة.

5:نقص فيتامين سي

يساعد هذا الفيتامين أنسجة النمو والإصلاح، و يشفي الجروح ويقوي عظامك وأسنانك، إذا لم يكن جسمك يحتوي على ما يكفي من فيتامين سي، فقد تشعر بالضعف وسرعة الانفعال. بمرور الوقت ، يمكن أيضًا أن تصاب بتورم ونزيف اللثة.

6:نقص فيتامين ك

إذا لاحظت الكثير من النزيف من لثتك ، فقد يكون ذلك بسبب عدم حصولك على ما يكفي من فيتامين ك، حيث يساعد هذا الفيتامين على تجلط الدم بشكل صحيح كما أنه مفيد لعظامك، و إذا لم تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي أو لم يمتصه جسمك جيدًا ، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل نزيف.