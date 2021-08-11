شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العنب لصحة طفلك.. يعزز مناعته ويحميه من الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل العنب فوائد صحية عديدة لحماية الجسم من عدة أمراض، وتسريع عملية الشفاء من المرض، بجانب تحسين صحة الأعضاء، خاصة أنه يحتوى على مضادات الأكسدة وفيتامين سى وغيرها من الفيتامينات الهامة التي تلعب دورا في تعزيز صحة طفلك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، فإن تناول طفلك العنب من عمر 4 أشهر وحتى 6 أشهر، يمنحه العديد من الفوائد الصحية خلال تلك المرحلة العمرية.

ومن أبرز الفوائد الصحية للعنب لطفلك الرضيع ما يلى:تعزيز مناعة الجسم

فهو لا يدعم النمو والتطور فقط، بل إن محتوى فيتامين سي الموجود في العنب مفيد أيضًا في زيادة مناعة جسم طفلك الصغير، لأنه يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة وقادر على منع الأطفال المعرضين للإصابة، كما يحتوي فيتامين سي أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي خلايا جسم الطفل من التلف.

الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي

يمكن أن يكون استهلاك العنب مفيدًا في الواقع لدعم الجهاز التنفسي، ويخفض مخاطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى الشائعة في الطفولة.

كما يمكن أن يغذي العنب التنفس لأنه غني بمضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات مثل ريسفيراترول الذي يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الحساسية وتحسين صحة مجرى الهواء.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

يمكن أن يكون اضطراب الإمساك أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا التي يعاني منها الأطفال، خاصةً عندما يبدأون في تناول الأطعمة الصلبة، حيث يمكنك علاج الإمساك الذي يعاني منه طفلك الصغير، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

ترطيب الجسم

المحتوى المائي العالي في العنب قادر أيضًا على ترطيب الجسم.

دعم نمو طفلك

يحتوي العنب أيضًا على الكثير من الفيتامينات الجيدة، التي تلعب دورا مهما في دعم نموه وتطوره، ونمو أنسجة الجسم، كما أنه غني أيضًا بالكالسيوم ، لذا فإن إعطاء العنب كأطعمة تكميلية للأطفال فوق 8 أشهر يمكن أن يدعم نمو عظامهم وأسنانهم.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوى العنب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القادرة على درء الجذور الحرة والوقاية من أمراض القلب.