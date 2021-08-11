شكرا لقرائتكم خبر عن كرشك خطر على صحتك.. 5 طرق علمية لتقليل دهون البطن الحشوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن الحشوية هي نوع من الدهون (المعروف باسم الدهون تحت الجلد)، والتى تقع فى أعماق البطن، بالقرب من الأعضاء الحيوية مثل الكبد والمعدة والأمعاء والبنكرياس، وتطلق مواد التهابية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، فيما يلى 5 طرق مدعومة علميًا للتخلص من دهون البطن الحشوية، بحسب موقع "eat this".



دهون البطن الحشوية

أسهل طريقة لتقليل الدهون الحشوية هي إنقاص الوزن، حيث يمكن لفقدان الوزن وحده أن يقلل بشكل فعال من الدهون الحشوية، وبفقدان 10٪ من وزن جسمك، قد تفقد ما يصل إلى 30٪ من الدهون.



دهون البطن الحشوية

النظام الغذائي الغني بالسكر المضاف والكربوهيدرات البسيطة (التي تتحلل بسرعة إلى سكر) هو ما يؤدى لدهون البطن، ويمكن أن يساعدك التخلص من هذه الكربوهيدرات غير المرغوب فيها على فقدان دهون البطن.

الفركتوز، أو السكر، يجعل الخلايا الدهنية تنضج بشكل أسرع، وتحديداً في الدهون الحشوية والنظام الغذائي المليء بالمشروبات الغازية أو المشروبات الغازية المحتوية على الفركتوز لا يزيد فقط من تناول السعرات الحرارية، ولكنه يؤثر على كيفية نمو دهون البطن.

لذا تخلص من المشروبات المحلاة بالسكر والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والحبوب المكررة، وبدلاً من ذلك اختر المزيد من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والألياف والمكسرات والحبوب الكاملة.

من المهم اتباع نظام غذائي صحي، لكن اتباع نظام غذائي وحده لن يقلل من دهون البطن.

يبدو أن التمرينات تعمل على التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص لأنها تقلل مستويات الإنسولين المنتشرة -والتي من شأنها أن تشير إلى الجسم للتشبث بالدهون- وتتسبب في استخدام الكبد للأحماض الدهنية، خاصة تلك الموجودة بالقرب من رواسب الدهون الحشوية.

ووفقاً للخبراء فإن النشاط البدني المعتدل جنبًا إلى جنب مع تمارين القوة يبدو أنه يعمل بشكل أفضل لحرق دهون البطن، ومن الأفضل ممارسة الرياضة لفترة أطول من التمرين بقوة أكبر.

وقالت جمعية السرطان الأمريكية وجمعية القلب الأمريكية إنه يجب أن تهدف إلى ممارسة التمارين متوسطة الكثافة لمدة 150 دقيقة على الأقل (مثل المشي السريع أو الرقص) أو 75 دقيقة من النشاط القوي (مثل الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة) كل أسبوع.



دهون البطن الحشوية

وجد باحثون في جامعة ويك فورست أن الذين ينامون خمس ساعات أو أقل كل ليلة تزيد لديهم دهون البطن مرتين ونصف أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم، مما يعني 7 إلى 9 ساعات في الليلة.

يتسبب الإجهاد المفرط في إنتاج الجسم للمزيد من الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم "هرمون التوتر" لمساعدته على التعامل مع الإجهاد ومن الأشياء التي يأمر الكورتيزول الجسم بفعلها الاحتفاظ بالدهون حول البطن في حالة الطوارئ، يمكن أن يسبب هذا انتفاخًا في وسط البطن، حتى في الأشخاص النحيفين. ولمحاربة تأثير الإجهاد على دهون البطن قلل من التوتر من خلال ممارسة الرياضة وأساليب الاسترخاء.