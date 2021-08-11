موجز الخليج 365 الاقتصادي.. كهرباء العراق وريال اليمن وخطة بايدن

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تعهدت هيئة كهرباء ومياه دبي بأنه سيتم توليد الطاقة المستخدمة بكمية 422 ميجاواط، خلال معرض "إكسبو 2020 دبي"، من مصادر متجدّدة بنسبة 100%.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار تحظى بدعم الرئيس جو بايدن.

تستضيف مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، أحدث نسخ "إكسبو" بعد أن استضافت مدينة ميلانو الإيطالية النسخة السابقة.

ضمن إجراءاته للسيطرة على الانهيارات في سعر صرف العملة المحلية، اتخذ البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، خطوات جديدة بحق القطاع المصرفي.

تمكنت السلطات السورية من السيطرة على الحريق الذي نشب الثلاثاء في سفينة تجارية بميناء اللاذقية.

تلوح في الأفق بشرى سارة بقرب انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بمدينة عدن والمحافظات المجاورة لها والتي وصلت إلى أكثر من عشر ساعات يوميا.

ما زالت منظومة الطاقة الكهربائية في العراق تتعرض لضغوط متزايدة تعجل بانهيارها في مناطق متفرقة، بفعل قطع الإمدادات الحيوية من إيران.