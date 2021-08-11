شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أماكن يجب ارتداء الكمامة فيها للوقاية من كورونا حتى لو خدت التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا إلا أن سلالة دلتا الجديدة تشكل تهديداً عالمياً، لأن هذه السلالة أكثر عدوى من غيرها من سلالات الفيروس التاجى، لذا من المهم الاستمرار فى اتباع إجراءات الوقاية وأبرزها ارتداء الكمامة، وفى هذا التقرير نتعرف على الأماكن التى يجب ارتداء الكمامة فيها للوقاية من كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما أهمية استخدام الكمامة حتى بعد التطعيم؟

توفر لقاحات فيروس كورونا مستوى جيدًا من الحماية ضد متغير دلتا والمضاعفات الإضافية، ومع ذلك، توفر الأقنعة حماية قوية، فبالنسبة للشخص المصاب يمكن للقناع عالى الجودة تصفية الجزيئات الفيروسية التى تخرج عند التنفس، وفى نفس الوقت بالنسبة لشخص على اتصال بمريض أو لم يصاب بالعدوى، فإن القناع يحد بشكل كبير من عدد الجزيئات الفيروسية التى يمكن أن تنشر العدوى.

ومع الموجة الثالثة لكورونا أصبح استخدام القناع المزدوج أيضًا أكثر موثوقية، لأنه يوفر ضعف حد الحماية ويقلل من انتشار قطرات الجهاز التنفسي التي قد تحتوى على الفيروس، وبالتالى فإن الأقنعة هى واحدة من أفضل التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس ومعدلات انتقاله.

أماكن يجب أن ترتدى فيها الكمامة للوقاية من كوروناالأماكن المغلقة

يمكن أن تكون المساحات الداخلية مكانًا رائعًا لتجمع الجزيئات الفيروسية المحمولة جواً واستقرارها فى أماكن سيئة التهوية، وبالتالى يمكن أن تصبح بيئة شديدة الخطورة لانتشار فيروس كورونا.

فى حين أن الأماكن الخارجية يمكن أن تحد من انتشار الفيروس إلى حد كبير (بشرط أن يكون هناك الكثير من المساحات المفتوحة وعدد أقل من الحشود)، فإن الأماكن الداخلية قد لا تكون بمثابة فقاعة أمان للأشخاص الذين تم تطعيمهم والمعروف عنهم أن لديهم خطر انتشار العدوى صفر) ويمكن أن تنتقل لهم العدوى.

إذا كنت بالقرب من أشخاص قد تم تطعيمهم جزئيًا أو غير مُلقحين، فقد تكون عتبة الخطر عالية، لذا يجب الاهتمام بالتهوية والتنظيف وتطهير الأماكن وعدم الاستخفاف بها.

أماكن التجمعات من أى نوع

ربما يكون الارتفاع المفاجئ فى عدد الحالات قد توقف، لكن لم يحن الوقت بعد للعودة إلى الحياة الطبيعية.

يوفر التطعيم مستوى معينًا من الطمأنينة، لكن التجمع بأعداد ضخمة وعدم الالتفات إلى التباعد الاجتماعي يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا.

حفلات الزفاف أو المواكب أو الجنازات وأينما كانت هناك فرص لتجمع الحشود، أو فرص كبيرة للتجمع، يجب ارتداء الأقنعة.

محلات البقالة وأماكن التسوق

حتى قبل أن يبدأ الفيروس فى الهيمنة فى جميع أنحاء العالم، كانت متاجر البقالة ومنافذ التسوق تعتبر أكثر الأماكن التى تنتشر بها الفيروسات والبكتيريا، وهى الآن أيضًا أماكن شديدة الخطورة.

قد تكون الزيارات إلى مثل هذه الأماكن ضرورية لكن مع متغير دلتا، من الأهمية بمكان الاحتفاظ بالأقنعة، وإذا أمكن اتباع القناع المزدوج.

قد تكون المتاجر الأساسية التى تمت زيارتها بشكل كبير مكانًا يمكن أن تتجمع فيه الحشود، أو يمكنك الاتصال بشخص معرض للخطر نظرًا لأنه من المستحيل تمامًا معرفة من قد يكون ومن قد لا يتم تطعيمه.

كما يزيد وجود الأسطح عالية الخطورة من المخاطر ومن ثم فى حين أن اللقاح سيكون قادرًا على الحد من فرص الإصابة بالعدوى وشدتها، فمن الأهمية بمكان أن يتم ارتداء الكمامة والتعقيم للحفاظ على صحة الفرد.

وسائل المواصلات والأماكن العامة

وسائل المواصلات يكون بها تجمعات للأشخاص، لذا فأنت عرضة لخطر العدوى، ويجب ارتداء الكمامة، وأثناء سفرك بالحافلة أو القطار، هناك مخاطر كبيرة حيث يمكن أن يكون هناك أشخاص مُلقحين وغير مُلقحين، لذا يجب ارتداء الكمامة.