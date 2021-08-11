شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية لتعزيز الهضم.. تناول الألياف واشرب شاى أخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى يعد من الأمور المهمة لصحة الأمعاء والبعد من الإصابة بالأمراض المزمنة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اتباع بعض النصائح البسيطة لتعزيز عملية الهضم لديك والبقاء بصحة جيدة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

تناول وجبات غنية بالألياف بانتظام

الألياف ضرورية لأمعاء جيدة، فإضافة الألياف إلى الوجبات واتباع نظام غذائي متنوع مهم حقًا، حيث يجب أن يتناول الرجال والنساء من 25-30 جرامًا من الألياف يوميًا.

اشرب الكثير من الماء

بصرف النظر عن إبقائك رطبًا، يحافظ الماء أيضًا على نظافة القناة الهضمية ويسهل حركة الأمعاء الجيدة، وقلة شرب الماء قد يؤدى إلى الإصابة بالجفاف والإمساك.

تضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي

يساعد تضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي على عمل البكتيريا الجيدة بالأمعاء، ويمكن الحصول عليه من اللبن الرائب والزبادى على سبيل المثال أو من خلال المكملات الغذائية.

القيام بأنشطة بدنية

لا يقل نشاطك البدني أهمية عن نظامك الغذائي، كما أن القيام بالأنشطة البدنية وجعلها جزءا من نمط حياتك يسهل عمل الجهاز الهضمى ويجعله أكثر صحة.

لا تستلقي مباشرة بعد الوجبات

من الأخطاء التي يجب تجنبها تمامًا هو الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، فالنوم أو الاستلقاء يمكن أن يزعج عملية الهضم ويسبب عدم الراحة.

تناول المزيد من الشاي الأخضر بدلًا من الكافيين

بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشكل مزمن على المشروبات التي تحتوى على الكافيين على مدار اليوم ، فإن استبداله بالشاي الأخضر يفيد القناة الهضمية، وبصرف النظر عن أنه غنى بمضادات الأكسدة، فإن الحد من استهلاك الكافيين يسهل أيضًا عملية الهضم ويجعلك تتجنب مشاكل مثل ارتداد الحمض.

دخول الحمام مرات كافية يوميًا

إمساك حركة الأمعاء أو عدم زيارة الحمام مرات كافية في اليوم ليس جيدًا، وبصرف النظر عن شعورك بالانزعاج نتيجة لذلك، فإنه سيجعلك أيضًا تعاني من التوتر ويصيبك بمشاكل في القناة الهضمية.

الحرص على نظافة أسنانك

الحفاظ على نظافة وصحة الأسنان والفم بشكل عام أمر مهم لضمان صحة الأمعاء، فقد تتسرب العديد من الأشكال الضارة للبكتيريا في الفم إلى الأمعاء وتؤثر على عملها، لذلك يعد تنظيف الأسنان بشكل منتظم بالفرشاة ونظافة الأسنان من أفضل الطرق لتجنب حدوث مشكلات.