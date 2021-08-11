شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الكرفس.. يحمى من السكرى ويضبط ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يتسبب الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في حدوث عدد لا يحصى من المضاعفات الصحية إذا تركا دون علاج، قد يساعد عصير الكرفس فى درء مخاطر كلتا الحالتين، فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عندما تتصلب الشرايين وتضيق بسبب ترسبات الكوليسترول والكالسيوم، يضطر القلب إلى الضغط بقوة أكبر لضخ الدم.

ويعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و B و C و K ويتكون من مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في علاج الالتهاب، وعلى الرغم من أن البحث في الفوائد الصحية للكرفس لا يزال محدودًا، أوضح ليبرتي ميلز، خبير التغذية، كيف يمكن أن يساعدنا فى تنظيم الكوليسترول وضغط الدم ومحاربة الشيخوخة.

يضبط ضغط الدم

يحتوي الكرفس على مستويات عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكومارين، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل عدد هرمونات التوتر في الجسم وتقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم، عن طريق تعزيز نشاط خلايا الدم البيضاء الضرورية للحفاظ على نظام المناعة وصحته.

علاوة على ذلك، يحتوى الكرفس على مادة كيميائية ضوئية تسمى الفثاليدات تعمل على إرخاء أنسجة جدران الشرايين وخفض ضغط الدم.



الكرفس

يمكن أن يعمل نفس المركب المسئول عن خفض ضغط الدم فى عصير الكرفس على تقليل نسبة الكوليسترول الضار عن طريق تضخيم أحماض الستيرويد وإفراز الصفراء.

يكافح الشيخوخة

يمكن لشرب عصير الكرفس أن يحسن نسيج الجلد من خلال توفير فوائد مضادة للشيخوخة لاحتوائه على فيتامين ك وسي.

ونظرًا لأن عصير الكرفس يحتوي على 95 في المائة من الماء ويحتوي على إلكتروليتات، فهو وسيلة ممتازة لترطيب أكبر عضو في الجسم وهو الجلد، فالترطيب ضروري ليس فقط لقوام البشرة ولكنه يمنحك أيضًا توهجًا نظرًا لمحتواه من فيتامين سى وهو أمر ضروري لتخليق الكولاجين المهم لمنح البشرة مظهرًا شابًا.



عصير الكرفس

الوقاية من داء السكري

يعتبر الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي قد تساعد في الوقاية من مرض السكري، علاوة على ذلك، يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بشكل ملحوظ والذي يمكن أن يحافظ على مستويات السكر في الدم الصحية.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكرفس في السيطرة على ارتفاع السكر في الدم، وبالتالي زيادة حساسية الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز.

الآثار جانبية

على الرغم من أن الكرفس له العديد من الفوائد الصحية على الصحة ، إلا أن ليبرتي تحذر من أن محتوى الكرفس العالي من الأملاح وفيتامين K يمكن أن يتفاعل مع أدوية أخرى.

وأوضحت: "يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم توخي الحذر وتغيير مستويات فيتامين K بشكل جذري، حيث يمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية، لذلك من المهم استشارة الطبيب دائمًا قبل تناول عصير الكرفس.