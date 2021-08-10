صور.. إيران تعج بمصابي كورونا والمستشفيات كاملة العدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعج أغلب المدن الإيرانية بالمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" دون وجود أسرة في المستشفيات لاستقبالهم وعلاجهم.





وفق تقارير صحفية إيرانية، فإن المحافظات الكبرى في البلاد من بينها طهران وخوزستان وقزوين ومازندران وخراسان رضوي وشيراز وأصفهان والبرز، لم تعد قادرة على استقبال المصابين بفيروس كورونا، في ظل انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى في البلاد.





وأظهرت صوراً نشرتها مواقع إخبارية رسمية قيام بعض المستشفيات في طهران وقزوين وخراسان رضوي بوضع المرضى في باحات والطرق الداخلية للمستشفيات.





وفي مدينة مشهد شمال شرق إيران وثاني أكبر المدن بعد طهران، اضطرت السلطات إلى تحويل فندق وقاعة للأعراس إلى مكان لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعدما حذر الجامعة الطبية بالمدينة بخروج الوضع عن السيطرة.





كما ذكر نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، الثلاثاء، أن العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد قد وصلت إلى طاقتها الكاملة، بما في ذلك مازندران وجولستان وكرمان وهرمزجان وطهران والبرز، كمقاطعات تواجه نقصًا في الأسرة على الرغم من انتشار المرضى.

وتوقع حريرجي في حديثه لوكالة أنباء "إيلنا"، أن يستمر ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بفيروس كورونا لمدة شهر ونصف، مشدداً على أن نقص اللقاحات تسبب في الأزمة الجديدة لكورونا في البلاد.





وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 808 بسبب الفيروس.

ووفقًا للعديد من الخبراء وكذلك المسؤولين في القطاع الصحي الإيراني، فإن العدد الدقيق أعلى بـ3 أو 4 مرات على الأقل من هذه الأرقام.



