كورونا في تركيا.. الإصابات اليومية تقترب من أعلى معدل لها في 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تركيا 26597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لتقترب من أعلى معدل إصابات خلال ثلاثة أشهر والذي سجلته الأسبوع الماضي.

يأتي في حين اقترب عدد الوفيات بسبب ذات المرض من أعلى معدل سجلته البلاد في شهرين.



وقفزت حالات الإصابة من نحو 4 آلاف أوائل يوليو/تموز الماضي إلى ما يزيد على 20 ألفا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وسببت تلك القفزة، التي اقترنت مع حرائق الغابات الشديدة في الأقاليم الساحلية بجنوب غرب تركيا، انتكاسة لآمال حدوث انتعاشة قوية للسياحة هذا الصيف بعد الخسائر الفادحة التي سببتها قيود الجائحة العام الماضي.

وقفز عدد الإصابات اليومية الأسبوع الماضي إلى 26822 حالة، وهو أعلى معدل منذ الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الماضي. وبلغ عدد وفيات كوفيد-19، الثلاثاء 124.

وتلقى ثلثا البالغين الأتراك جرعة لقاح واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد-19، بينما تلقى ما يقل عن النصف قليلا جرعتين أو أكثر.

وأعطت تركيا قرابة 6 ملايين جرعة ثالثة للعاملين في القطاع الصحي ومن تزيد أعمارهم على 50 عاما.