شكرا لقرائتكم فيروس كورونا فاوتشي يتوقع متحوراً أشرس من دلتا.. وينصح بتلقي اللقاحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر خبير الأوبئة الأميركي والمستشار الطبي في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، من استمرار التحورات لفيروس كورونا وقلة التطعيم، حيث قد يتسببان بزيادة عدد الإصابات وقلة استجابة اللقاحات.

وكان مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أشار إلى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الفيدرالية هذا الشهر، الأمر الذي قال بعض المشككين إنهم يحتاجون إلى سماعه.

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وقال فاوتشي لبرنامج "ميت ذي برس"على قناة "إن بي سي": "آمل أن يحصل ذلك في أغسطس".

ونبه اختصاصي الأمراض المعدية إلى أن الفشل في السيطرة على المتحوّرة دلتا من شأنه أن يزيد فرص ظهور متحوّرة أخرى "قد تكون أكثر إثارة للمشاكل من دلتا".

تعبيرية لقاح كورونا "تعبيرية" تعبيرية

ومع تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 في 6 أشهر، حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة، الأحد، من أن البلاد "تفشل" في مكافحة الجائحة.

وقال فرانسيس كولنز في برنامج "ذيس ويك" عبر شبكة "إيه بي سي"، "لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه"، مضيفاً: "في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل".

وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحورة دلتا من كوفيد-19 إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير.

كذلك، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم. كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأميركية مثل فلوريدا "مثقلة" فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.

التشكيك بسلامة اللقاحات

وأدت المخاوف المرتبطة بالمتحورة دلتا الى ارتفاع معدلات التلقيح. ومع ذلك، ما زال الملايين، خصوصا في المناطق المحافظة، مشككين بسلامة اللقاحات.

وقال كولنز "ما كنا لنصل إلى الوضع القائم لو كنا أكثر فعالية في تلقيح" الجميع. وتابع "ندفع الآن ثمنا باهظا".

لكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما ليسوا مؤهلين بعد للحصول على اللقاحات، وقال كولنز إن عدد الأطفال المصابين بكوفيد والذين أدخلوا المستشفيات، بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق مع 1450 حالة.

وأوضح أنه إذا لم يطلب من الأطفال العائدون إلى صفوفهم وضع الكمامات "فسينتشر هذا الفيروس بشكل أكبر".

وقال "من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفشي الوباء في المدارس، وسيتعين على الأطفال العودة إلى التعلم من بعد، وهو الأمر الوحيد الذي نريد الحؤول دون حدوثه".

جدال حول الكمامات

وكتبت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على "تويتر"، الأحد، أنه حتى الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض الوباء يمكن أن ينشروه، مضيفة أن "على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، بما فيها المدارس".

وكرر وزير التعليم ميغيل كاردونا التوصية.