شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك لصحة أفضل.. أبعد عن الأطعمة المصنعة وكل حبوب كاملة واشرب مية كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقليل من تناول الأطعمة المصنعة والمعالجة أمر ضرورى للغاية، خاصة أنها تحتوى على سكر مضاف وملح وألوان ومواد كيميائية، مما يجعلها غير صحية، ولكن قد يكون الأمر صعبا بعض الشيء فى استبدال الأطعمة المصنعة بأطعمة صحية ذات قيمة غذائية عالية، ربما لعدم العثور على بدائل أو معرفة كيفية البدء، لذلك إذا كنت تريد إجراء تغييرات والحد من اعتمادك على الأطعمة المصنعة والمعبأة، فإليك بعض الطرق العملية، وذلك وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

1- قم بتخزين الوجبات الخفيفة الصحية لتكون في متناول اليد

تأتي الرغبة في تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الفورية للسيطرة على الجوع المفاجئ، ولتجنب ذلك، يمكنك تخزين الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن أن تكون بديلاً جيدًا لهذه الوجبات الخفيفة وأن تكون في متناول اليد، مثل المكسرات والبذور والزبادي وغيرها.

2- إعداد الوجبة مقدما

يمكنك إعداد وجباتك الصحية في المنزل مسبقًا عندما يكون لديك الوقت الكافى لذلك، لتفادى الذهاب إلى الوجبات السريعة عندما لا يكون لديك وقتًا لإعداد الطعام.

3- استخدم الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة

تتمتع الحبوب الكاملة مقارنة بالحبوب المكررة والدقيق، بالكثير من الفوائد الصحية من فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة لأنها لا تخضع لأي معالجة، لذلك فإن استبدال الحبوب المكررة بالكامل هى أبسط طريقة للحد من اعتمادك على الأطعمة المصنعة التي تسبب العديد من الأمراض المزمنة.

4- حافظ على رطوبتك طوال اليوم

تناول ما يقرب من 2-3 لترات من الماء يوميًا يساعد في التخلص من المشكلات مثل الجفاف والشعور بالجوع باستمرار والصداع وعسر الهضم وغيرها، لذلك فإن شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية يساعد أيضًا في القضاء على الرغبة الشديدة بتناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة، كما يجب التخلي عن المشروبات غير الصحية التي تحتوى على سكر مضاف والتي تجعلك تشعر بالجفاف مثل المشروبات الغازية.

5- تأكد من تناول الكثير من الخضار والفواكه

من المهم جدًا اتباع نظام غذائي صحى ومفيد، لذلك يجب إضافة الخضار والفواكه إلى نظامك الغذائي، حيث يوصى خبراء التغذية بضرورة تناول ما لا يقل عن 2-3 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا، لأنها تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول وتحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحى.

7- تقليل استهلاك اللحوم المصنعة

غالبًا ما ترتبط اللحوم المصنعة بالعديد من المشاكل الصحية التي قد تصل لحد السرطان، كما أنها لا تضيف شيئًا لنظامك الغذائي، لذلك حاول البدء باختيار منتجات اللحوم الأقل معالجة مثل (الدجاج والسلمون) أو اختيار اللحوم النباتية، حاول أيضًا تضمين المزيد من البروتينات النباتية في نظامك الغذائي.